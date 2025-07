Nagore Robles y Carla Flila, en crisis: se separan por un tiempo

La relación sentimental de Nagore Robles y Carla Flila no atraviesa por su mejor momento. Después de días y especulaciones, "Las Mamarazzis" confirman en su podcast la crisis de la pareja. Según fuentes cercanas a la pareja, ambas han decidido separarse por un tiempo, aunque de momento no han hecho ningún anuncio oficial de ruptura.

Pistas de la ruptura

A principios del mes de julio ambas disfrutaron del Orgullo de Madrid en la carroza de Dulceida. En ese momento, nadie podía presagiar que Nagore y Carla tomarían caminos separados semanas después. Tanto la colaboradora de televisión como la creadora de contenido compartieron románticas fotografías durante la Manifestación, presumiendo de amor en redes.

Desde entonces, la pareja ha dejado de verse junta en redes y un story de Carla Flila hizo saltar todas las alarmas. "Después de varios días de viajes por trabajo, eventos y mucha gente, solo me apetece estar sola. Esta semana tenía que ir al Arenal Sound, pero he decidido quedarme conmigo. Me voy a dedicar tiempo, hacer mucho deporte y priorizar lo que ahora mismo más necesito", escribió la influencer.

Tras hablar con el entorno de la pareja, Javier de Hoyos confirmó la crisis de Nagore y Carla. Ahora, Laura Fa y Lorena Vázquez en "Las Mamarazzis" aseguran que la "ruptura es ahora un hecho". Aunque ninguna de los dos ha hecho un anuncio oficial, se desconoce si, finalmente, harán pública o no su ruptura.

Relación consolidada

Fue a principios de 2024 cuando Nagore y Carla comenzaron su relación. Ambas han conformado una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, a pesar de la discreción con la que siempre han intentado mantener su romance. Ahora, tan solo queda esperar el futuro de Nagore y Carla Flila.