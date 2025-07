La viuda de Papuchi y la herencia ‘secreta’: cuatro propiedades y empresas millonarias

Ronna Keith llevaba más de una década sin aparecer en los medios de comunicación. La que fuese esposa de Julio Iglesias Puga, conocido por todos como Papuchi, ha decidido romper su silencio. Lo hace en una extensa entrevista concedida a ‘TardeAR’, en la que habla con orgullo de los años que estuvo al lado del doctor. Once años de noviazgo que terminaron con una boda secreta en 2001 en Estados Unidos, a la que tan solo acudió la familia de ella. Detalla lo importante que fue el padre de Julio Iglesias en su vida, lo enamoradísima que estaba y cómo él ha sido, sin duda, el gran amor de su vida.

Fruto de esta relación nacieron sus dos hijos, Jaime Nathaniel en 2004 y Ruth en 2006, cuando el doctor ya había fallecido. Y es que tan solo una semana después de anunciar que estaba embarazada, él perdía la vida a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria en septiembre de 2005. Una tragedia que marcó un antes y un después en la vida de su viuda. Ofreció un par de exclusivas más, aunque poco a poco perdió presencia en los medios, hasta que en 2014 desapareció por completo. Hasta ahora.

Ronna Keith habla de la herencia de Papuchi

Después de más de una década guardando silencio y alejada del foco, Ronna Keith se ha confesado con el citado programa. Tan extensas han sido sus declaraciones, que han decidido dividir el contenido en dos entregas. Después de tratarse ayer sus inicios, las críticas por los 48 años de edad que se llevaban, cómo fue su boda secreta, cómo hace a sus hijos partícipes del legado de su padre y los bonitos recuerdos que atesora de él, ahora continúa en su relato. Lo hace para centrar el foco en la herencia que percibió de su marido y que explica, en parte, por qué no tuvo necesidad de airear los detalles de su relación en público. La dejó muy bien cubierta.

“Yo me iría a vivir a España mañana. Mi vida ha estado un poco más atada aquí por los niños, porque ellos han ido a colegios aquí, ahora están en la universidad y eso me ha atado bastante”, confiesa cómo es su vida en Florida, aunque “hubiera preferido estar en España”. Pero no se arrepiente, porque “aquí han podido vivir una vida lejos de lo que es ser los hijos del doctor Iglesias, no es malo, para nada, es bueno, pero la atención yo pienso que, para ellos, era mejor vivir aquí”. Aun así, hacen viajes a España, como Galicia o Peñíscola, para que tuviesen contacto con sus raíces paternas.

Ahora Ronna Keith está disfrutando de su propia vida, aprovechando que sus hijos ya son mayores de edad y persiguen sus propios sueños. Algo que ha sido posible también porque Julio Iglesias Puga les dejó cubiertos económicamente, a través de una herencia millonaria. “Le dejó a su esposa un futuro asegurado. Con un patrimonio valorado en 2 millones de euros, el testamento incluía cuatro magnificas propiedades en diferentes lugares. Dos pisos en Madrid, un apartamento en Peñíscola y otro en Filadelfia. Una de las dos casas de Madrid se trata de la casa familiar, un pisazo de 300 metros cuadrados en el distrito de Chamberí”.

“El apartamento de Peñíscola les permite veranear en España cada año, siempre con la discreción que le ha caracterizado hasta ahora, casa que ha reformado y tiene alquilada”, desgranan en el programa. No se olvidan que en la herencia había mucho más que casas: “También la única empresa a su nombre, que sigue activa actualmente y que según los registros públicos de Florida se dedica a la extracción y comercialización de gas y petróleo. Un patrimonio que ha permitido a Ronna Keith dedicarse por y para sus hijos, lejos del foco mediático”.