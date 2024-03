La sombra de China y Rusia tras la campaña de difamación de Kate Middleton

Durante meses, las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de rumores y especulaciones sobre el estado de salud de la princesa de Gales. Ni siquiera el vídeo emitido el pasado viernes en el que Kate Middletonanunciaba de que padece cáncer y que está siendo tratada con quimioterapia preventiva ha servido para frenar esta campaña de difamación para desacreditarla. Altos funcionarios británicos consideran que esta campaña conspiratoria podría estar urdida desde China y Rusia.

El propio primer ministro Rishi Sunak, entre otros líderes políticos, condenó la conducta de los trolls de internet, cuyos ataques no han cesado a pesar del anuncio de la princesa. "Es evidente que estamos enfrentando una campaña coordinada para desestabilizar a nuestro país, y China y Rusia parecen ser los principales instigadores de esta estrategia nefasta", afirmó a "The Telegraph" un alto funcionario de Whitehall de forma anónima, quien además añadió que "lo que estamos presenciando es un ataque frontal a la verdad y a la decencia humana. No podemos permitir que esta campaña de difamación continúe impunemente".

Medios rusos llegaron incluso a publicar que el rey Carlos III, que también está en tratamiento por cáncer, había muerto."No podemos subestimar el poder de la desinformación en la era digital. Lo que vemos es un ataque directo a nuestra democracia y a nuestros valores fundamentales", aseguraba la misma fuente explicando que es el "modus operandi de los estados hostiles: desestabilizar las cosas y socavar la legitimidad de nuestras elecciones o instituciones".

El viceprimer ministro británico Oliver Dowden ha advertido de que "el Gobierno está comprometido a tomar medidas enérgicas contra cualquier intento de interferencia extranjera en nuestros asuntos internos. China y Rusia deben entender que no toleraremos su injerencia en nuestra democracia".