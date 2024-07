Sonsoles Ónega defiende a su amiga, la Reina Letizia, en directo

De sobra es conocida la amistad de Sonsoles Ónega y la Reina Letizia, mucho antes de que ella comenzase su relación con el Rey Felipe VI. Se conocieron en sus años en acción como periodistas en CNN y desde entonces estrecharon lazos que han perdurado hasta ahora. Respetan sus respectivos trabajos y tratan de no pisarse a la hora de llevar a cabo su labor. En público, tratan de mantener su cercanía apartada de miradas indiscretas y son muy inusuales las referencias entre ambas. Más habituales quizá por parte de la presentadora de Antena 3, que en ocasiones no puede refrenarse y tiene que sacar las uñas para defender a su buena amiga. Incluso ahora, cuando en realidad no ha sido atacada directamente.

La Reina Letizia y su amiga Sonsoles Ónega en el Palacio Real de Madrid Gtres

Todo ha surgido cuando el estilista Manuel Zamorano ha acudido al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para realizar un cambio de imagen. La mujer que se ha puesto en sus manos y ha confiado en sus consejos para sacarse un mayor provecho, tuvo que optar por calzar sobre plano, pues un problema de salud le impide subirse sobre tacones o calzado con algo de altura. “Ella, con lo de la bacteria, cojea mucho y no podía llevar tacones. Pero, ¿cómo elevas tú un look sin ponerle un poquito de tacón? Pensé en una zapatilla de deporte, pero no. Entonces la he convencido”, explicaba el experto en estilo, poniendo de relieve un problema al que se enfrenta también la consorte del Rey Felipe.

Lo mismo que le sucede a la Reina Letizia con su doloroso problema en el pie, por el que ha dejado a un lado sus altísimos tacones para decantarse por el tacón sensato y directamente opciones planas. Algo que sabe muy bien Sonsoles que ha supuesto un calvario para su amiga, de ahí que haya querido defenderla incluso antes de que pudiese sentirse ofendida por el comentario: “Como te oiga la Reina te va a montar un pollo que pa’ qué”, le decía con guasa al estilista, que trató de salir al paso reconociendo “que se puede llevar eh”. Y así lo ha demostrado la propia consorte, que lleva desde el pasado mes de mayo luciendo calzado plano o tacón sensato, metiéndose en el bolsillo a las expertas en moda en los análisis de sus estilismos. Al final, el saber vestir no tiene demasiado que ver con la altura del tacón.