Thomas Markle ataca de nuevo: por qué no se reconcilia con Meghan Markle y qué no perdona a Harry

Thomas Markleestá a punto de cumplir 80 años, pero no tiene muchas fuerzas para celebrarlo, pues su aniversario lo volverá a pasar alejado de su hija pequeña, Meghan Markle. Su relación se truncó cuando la actriz pasó a formar parte de la Familia Real británica y su progenitor lo entendió como una oportunidad para hacerse de oro. Su cercanía a la prensa y las innumerables veces que la ha vendido a cambio de un jugoso cheque dinamitó su vínculo, hasta el punto de entenderse imposible una reconciliación. Un dolor que pesa sobre el padre, después de seis meses sin mediar palabra con su niña, a la que desea recuperar, aunque entiende lo complicado de la empresa. Más después de volver a sentarse con los periodistas a hablar sobre lo que sucede entre ellos, lo que podría entenderse como un nuevo desaire.

Portada del tabloide que entrevista a Thomas Markle The Mail on Sunday

El padre de Meghan Markle se siente abandonado por ella. Ahora que se acerca el día en el que cumplirá 80 años, el próximo 18 de julio, ha querido conceder una entrevista al ‘The Mail on Sunday’ para realizar un escáner de su situación paternofilial: “Nunca esperé llegar a los 80, porque los hombres de Markle nunca lo hacen. Mi padre murió a los 61 años”, dice con gran emoción cómo se siente en el tiempo de descuento y sin haber arreglado sus diferencias con su hija. “Yo he tenido una buena vida y estoy orgulloso de lo que he logrado, pero todo se ha visto ensombrecido por lo que ha sucedido en los últimos seis años con Meghan. Nunca he sido de los que celebran cumpleaños, pero sé que la persona de la que más quiero saber, Meghan, no se pondrá en contacto conmigo para felicitarme”, reconoce al verse huérfano de su afecto.

Además, en sus declaraciones hace una petición para acercar posiciones y mostrar atisbos de arrepentimiento en su manera de actuar de estos años. Lo hace pidiendo una oportunidad para conocer a sus nietos, algo que aún no ha podido hacer: “Me encantaría conocer a mis nietos, pero en este momento sería feliz con al menos una fotografía”. Y es que no solo no ha podido verlos en persona, sino que tan solo tiene acceso a las imágenes de ellos que han visto el resto del mundo, de forma oficial y sin atisbos de intimidad que le haga sentirse cerca de ellos. Ahora parece improbable y es que los duques de Sussex temen que tras el encuentro, todos los detalles estén al día siguiente en la prensa, como así ha sucedido anteriormente.

Ya desde la propia boda del príncipe Harry con la ex actriz, su suegro tomó un papel protagonista. Filtró información a la prensa, incluso mostró el traje que iba a llevar al enlace en el que no pudo estar por cuestiones médicas. Thomas Markle lleva años lidiando con complicaciones de salud, como del derrame cerebral por el que tuvo que estar ingresado en el hospital hace dos años, o los dos amagos de infarto anteriores que excusaron su ausencia en la boda de su hija. Ella no cambió la fecha para que su padre estuviese presente en su gran día, algo que no le perdonó y fue usado como excusa para venderla ante los tabloides británicos que hicieron sangre y fortuna con ella a golpe de escándalos. Algo que le distanció más si cabe de ella y de lo que se arrepiente tras el paso de los años: “Cuando miras lo que Harry y Meghan han hecho desde entonces, como acusar a la Familia Real de racismo, mucho peor que cualquier cosa que haya hecho. No quiero lástima y no quiero que este episodio defina mi vida. No quiero ser una nota a pie de página en la historia. Nunca me sentí viejo, pero hace unos años me di cuenta cuando la gente empezó a ponerse de pie y ofrecerme su silla. Esto me hizo pensar que cuando comenzó el drama con Meghan y Harry, yo ya tenía más de 70 años y, aunque no me di cuenta en ese momento, era vulnerable”.

Imagen de Thomas Markle, padre de Meghan Markle. larazon

Pero Thomas Markle no solo pone el foco crítico en su Meghan Markle, también en su yerno, a quien aún no ha visto en persona pese a haberle hecho abuelo en dos ocasiones: “Cuando reflexiono sobre mi vida, como lo haces cuando te acercas a los 80, esa es una de las preguntas para las que no puedo encontrar respuesta. ¿Por qué Harry nunca vino a verme? Tiene los recursos para volar alrededor del mundo. ¿Por qué no vino a verme? Sé de personas de la casa real como Jason Knauf que lo instaban a hacerlo. Eso nunca ha tenido sentido para mí. ¿Qué hombre se casa sin conocer al padre de su esposa?”, se queja de la falta de respeto de su yerno. Eso sí, sin excusar a su hija, a quien considera la culpable de todo, incluso de la ruptura de los Sussex con la Familia Real: “La persona en la que se ha convertido no es la niña que críe, pero me pregunto si culpan a la familia Markle por todo lo que salió mal”, se plantea abochornado por su parte de la responsabilidad recae sobre él y no tanto por los motivos por los que su hija ha decidido retirarle la palabra.