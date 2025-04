Última hora sobre el estado de Carlos III horas después de aterrizar en Roma

Este mismo lunes 7 de abril los reyes de Inglaterra han aterrizado en Roma, después de dudar mucho sobre si emprender o no este viaje. La salud del rey Carlos IIIpreocupa mucho a sus médicos, pero él se empeña en ofrecer una imagen de total normalidad, mientras afronta nuevos retos en su agenda oficial. Después de su ingreso en el hospital a consecuencia de efectos secundarios adversos a su tratamiento contra el cáncer, su estado es seguido por todos a diario. Se ha vuelto a realizar una actualización de su salud.

Poco después de pisar suelo italiano, desde el gabinete de comunicación de Casa Real británica han actualizado su estado, aunque no de manera oficial. Los Reyes han iniciado un tour en un viaje que no es de placer, aunque sí tiene un gran significado para ambos. Aquí celebrarán su vigésimo aniversario de bodas y lo harán por todo lo alto, aunque no de manera estrictamente romántica, pues en realidad estarán “trabajando” en la cena de gala en el Palacio del Quirinal, en su ruta de Roma a Rávena.

El Rey Carlos III de Inglaterra Gtres

Nuevas informaciones sobre la salud de Carlos III

Después del ingreso inesperado del rey Carlos III de Inglaterra en el hospital, la preocupación por su situación ha crecido. Y eso que a la vez que se daba a conocer que estaba bajo manos de los profesionales se informaba de que no corría peligro, que no se trataba de un retroceso en su lucha contra el cáncer, pero que irremediablemente afectaría a su agenda oficial. Así fue y se tomó unos días de descanso, después de someterse a una batería de pruebas médicas para cerciorarse de que podía viajar a Roma sin mayores riesgos. Y es que por delante le esperan cuatro intensos días de actividades.

Los nuevos datos sobre el estado del monarca llegan desde el diario ‘The Mirror’. Aseguran que el rey Carlos III se encuentra “en excelente forma y completamente tranquilo”, mantienen que les han confirmado fuentes de Buckingham. Para tranquilizar aún más a todos, aclaran además que el viaje a Roma nunca ha estado en riesgo de cancelación y que en los planes del matrimonio real siempre ha estado seguir adelante con sus planes. Su bache de salud no era tan grave, al parecer: “Italia nunca estuvo en duda, pero lo que sí le permitió a Su Majestad el descanso fue tomarse un respiro y bajar el ritmo, aunque solo fuera por un par de días”.