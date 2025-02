Carlos III y Camilla brindarán por su 20 aniversario de boda en Roma, ¿con el Papa?

El rey Carlos III de Inglaterra siempre ha amado a Camilla Parker Bowles, aunque tuvo que contraer nupcias con Lady Di. Su amor no era bien visto y debían guardar las formas, pero era un secreto a voces que lo suyo era real, mientras que su matrimonio estaba más dirigido a la galería que a la intimidad de su alcoba. La muerte de la princesa de Gales le abrió el camino para que pudiese casarse con su auténtico amor, con polémica de por medio y con muchas críticas entre los sectores más conservadores del reino. Un enlace civil que tuvo lugar en Windsor Guildhall el 9 de abril de 2005. Pero los años han pasado y las aguas se han calmado, entendiendo que su vínculo era tan inquebrantable que era necesario que se jurasen amor eterno ante los ojos del mundo y con el beneplácito de Isabel II. Así están cumpliendo la promesa que se hicieron cuando intercambiaron alianzas y, a punto de cumplir dos décadas como marido y mujer, parecen formar el mejor de los equipos. Las adversidades les han unido, especialmente este año que él ha batallado contra un cáncer y ella contra sus propios baches de salud. Pero en mente tienen ya cómo será el importante día en el que festejen sus 20 años de casados, un momento clave en su relación que tendrá Roma como telón de fondo.

Boda real del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla Parker-Bowles (duquesa de Cornwell) Gtres

El próximo mes de abril, los reyes de Inglaterra tienen anotada en su agenda una visita a la capital italiana. Eso sí, no se trata de un viaje de placer para brindar por sus dos décadas de amor, sino de trabajo. Es pronto para que se ofrezcan detalles sobre su estancia en suelo italiano, como el itinerario oficial o si en su hoja de ruta habrá espacio para un plan privado para que el matrimonio pueda brindar en su aniversario. Eso vendrá más adelante. Por el momento se ha dado a conocer que Carlos III y Camilla pasarán el día de su 20 aniversario de bodas en Roma, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.

Sí se espera que los soberanos se citen con el Papa Francisco en el Vaticano, entre otras visitas institucionales que les ayuden a estrechar lazos y favorecer la alianza con el país vecino. Una labor inestimable después de que el Brexit marcó una frontera entre Reino Unido y Europa. Es de vital importancia para Carlos III dejar huella en su paso por el trono, responsabilidad que le llegó quizá demasiado tarde. Después de ser el eterno heredero, el más longevo a la espera del cargo, se colocó la corona con 73 años, de ahí que no esté dispuesto a perder ni un momento. Quiere trabajar y ni el cáncer le supondrá un freno, al menos como él ha mostrado, siendo una preocupación no solo para su familia, sino especialmente para sus médicos, que ya le han pedido que bajase el ritmo. No lo hará. Así, se prevé que el presente año 2025 vaya a intensificar aún más su agenda oficial, en la que ya aparece un viaje oficial a Roma.

Los Reyes Carlos III y Camilla Gtres