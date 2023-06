Victoria Federica, más habladora que nunca, desvela los planes de su familia y de Don Juan Carlos

Victoria Federica se ha convertido en una de las 'it girls' más reclamadas del momento y, entre su ajetreada agenda, ha podido hacer un hueco para viajar a Ginebra y asistir a la graduación de su prima, Irene Urdangarin . Así se lo ha hecho saber la hija de la infanta Elena a Europa Press en exclusiva que, por primera vez en muchísimo tiempo, ha atendido a la periodista que la esperaba. La aristócrata, muy sonriente y simpática, ha desvelado algunos detalles de la celebración familiar de la hija de la infanta Cristina, como la asistencia o no de Don Juan Carlos.

Victoria Federica ha revelado que "seguramente" acompañará a su prima en este día tan especial para ella. Pero no será la única de la familia que asista a la celebración. "Pues no sé, igual sí, supongo. No sé quién va a venir y quién no", ha confesado sobre quién o no estarán en la graduación de Irene Urdangarin. La hija de la infanta Elena, muy cauta, ha preferido jugar al despiste sobre si su abuelo, el Rey Don Juan Carlos, también se reunirá con ellos en Ginebra. Eso sí, la joven ha asegurado que "si viene" ella estará "encantadísima". Y sobre Iñaki Urdangarin, la aristócrata ha desvelado que, si coincide con él, le parecería "pues igual de bien".

Sobre su hermano Froilán y el nuevo giro que ha dado en su vida, Victoria Federica no puede estar más feliz, contenta y orgullosa de él. El hijo mayor de la infanta Elena se mudó a Abu Dabi hace unos meses y parece ser que le está yendo a las mil maravillas. "Pues no sé lo que va a hacer, la verdad, pero estoy muy feliz por él", ha declarado sobre el joven. Tras responder a todas las preguntas, la nieta de Don Juan Carlos se ha despedido de los compañeros de Europa Prees muy amablemente, siendo una de las pocas veces que ha atendido a los medios y se ha pronunciado sobre cuestiones familiares. Uno de los motivos por los que nunca lo había hecho era por este motivo, porque, como ha dicho en más de una ocasión, le incomoda que le pregunten por ellos, pero parece ser que ha cambiado de opinión y hoy ha ejercido de portavoz de la realeza española.