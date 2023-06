Victoria Federica revoluciona Instagram con su look más atrevido con pantalones anchos y sujetador a la vista

De niña buena princesita a un look de lo más ejecutivo y sexy, así han sido las dos caras de Victoria Federica para el desfile de Max Mara en Estocolmo. Y nosotras no podemos estar más encantada con los dos lookazos que nos ha dejado la royal. Victoria Federica no para de viajar y de ir de fiesta en fiesta. Eso es un hecho y no lo vamos a descubrir nosotras, pero la mejor parte de eso es que cada día nos deja un estilismo para inspirarnos o querer copiarla. Pero esta vez ha ido un paso más allá y Victoria Federica acaba de compartir estas fotografías de su look de lo más sexy con el sujetador a la vista en el desfile de Max mara. Y para la cena de sábado antes del desfile del domingo, Victoria Federica apostópor este total white acompañada de su inseparable amiga Rocío Laffón, donde acudieron al desfile de la firma Max Mara con otras influencers nacionales e internacionales como Alexandra Pereira,Leonie Hanne, Veronica Ferraro o Jessica Wang. Entre comidas y viajes en barco con los que no dejan de darnos envidia en Instagram,Victoria Federica nos ha dejado su estilismo más rompedor desde que está metida de lleno en el mundo influencer.

Porque estamos acostumbradas a ver a Victoria Federica con looks muchos más casuals, jeans de tiro bajo, pantalones cargo y tops muy cortos. Aunque esta vez ha sacado su lado más elegante y sexy con estos pantalones de tiro muy alto y muy anchos que ha combinado con un sujetador a la vista y un abrigo oversize. Todo de la colección de Max Mara para el próximo Otoño/Invierno 2023 con el que Victoria nos adelanta que el sujetador lo vamos a volver a llevar por fuera.

Un estilismo de altura con el que Victoria Federica nos ha adelantado varias tendencias que llevaremos el próximo otoño y ella lo ha hecho desde Estocolmo.