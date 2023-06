Así es el nuevo Froilán: trabajador, muy unido a Don Juan Carlos y detrás de la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas

Desde que el pasado mes de febrero Froilán se mudara a Abu Dabi escapando de las polémicas que protagonizó en España, poco se sabe de su vida más allá de que trabaja para ADNOC, la petrolera nacional, y que vive en un lujoso apartamento de la zona más «cool» de la capital y con vistas al mar.

Ni las pesquisas de los pocos periodistas que se han desplazado a los Emiratos Árabes, como los del programa «Focus», de Cuatro, que incluso, consiguieron hablar con el Rey Juan Carlos, pudieron descifrar qué trabajo realizaba Froilán para la petrolera. El padre de Felipe VI confirmó que su nieto «está trabajando y está muy contento», pero cortó la llamada evitando así dar más explicaciones a la reportera del programa.

Tampoco la Infanta Elena quiso entrar en el fondo del asunto cuando, a finales de marzo, acudió a la segunda edición de premios de la peña taurina de mujeres Las Meninas y charló amigablemente con los periodistas. Aún así, aclaró que, pese a lo que se comentaba en los medios, la vivienda «se la paga él con su sueldo», ni la empresa ni el abuelo. Eso sí, dejó claro que «está feliz allí» y que no tenía previsto viajar a España en Semana Santa. Y así fue. Felipe fue fotografiado con su madre y Don Juan Carlos ese Domingo de Resurrección en la entrada del Centro Abrahámico, un lugar para el aprendizaje, el diálogo y la práctica de la fe ubicado en el Distrito Cultural Saadiyat en Abu Dabi, un plan muy diferente a los que acostumbraba en Marbella, su lugar favorito para veranear, donde le echaron de menos.

Sin vacaciones

El cuarto en la línea de sucesión de la Corona no tenía derecho a vacaciones, está «currando a full», preparando un evento internacional que dará impulso a su currículum y del que se hablará en los informativos de todo el mundo: la Cumbre del Clima de Naciones Unidas de 2023 (COP28) que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

Felipe de Marichalar y Borbón, poco a poco, está abriéndose camino en el área de las relaciones institucionales, donde destaca por sus «soft skills», un término de la psicología conductual, vital para los reclutadores de talento. Con esta terminología se refieren a aquellos atributos y rasgos personales que tienen que ver, entre otros aspectos, con las interacciones humanas, el aprendizaje, la creatividad o las dotes comunicativas que determinan cómo se desempeña una persona en un puesto de trabajo. Froilán, según nos comentan, destaca en algunas de las «soft skills» más demandadas en su campo como son las habilidades interpersonales, actitud profesional en el ámbito laboral, capacidad de adaptación y cortesía. «Se siente valorado y muy motivado», cuentan a LA RAZÓN su entorno.

El sobrino de Felipe VI está volcado en la preparación de esta importante cumbre climática. No tiene tiempo para divertirse como hacía antes y está dedicado en cuerpo y alma a su actual puesto de trabajo. Le encanta su nuevo cometido laboral y lo único que echa de menos es tener cerca a sus amigos de toda la vida con los que mantiene contacto diario por teléfono. Se está haciendo un pequeño grupo de amigos pero no tiene el ritmo exaltado que seguía en España.

Poco a poco, según nos confirman, va ampliando su círculo social con sus compañeros de trabajo y fuera de este entorno, en Emiratos Árabes, solo se relaciona con su abuelo, a quien visita con frecuencia. A él le debe su nueva vida y su proyección dentro de la petrolera, la doceava mayor productora de petróleo del mundo y cuyo jefe, el sultán Al Jaber, paradójicamente, supervisará la próxima ronda de negociaciones climáticas globales como presidente de la COP28.

El desafío es máximo en todos los implicados en su organización. La cumbre arranca envuelta en polémica precisamente porque el ejecutivo emiratí Al Jaber dirige la COP28 y ADNOC, la corporación que ocupa el puesto 14 entre las máximas responsables de emisiones de carbono del planeta.

Cero emisiones

A pesar de que la explotación del petróleo y el gas sigue siendo la base de la economía de los Emiratos Árabes Unidos, sus dirigentes son conscientes de que la sostenibilidad ha llegado para quedarse y quieren liderar la inevitable transición hacia las energías renovables. Este cambio de timón del país, decidido por el entonces príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en los meses previos a la firma del Acuerdo de París, provocó que cediera la dirección de ADNOC a Al Jaber. El ejecutivo, actual jefe de Froilán, ha pasado gran parte de su carrera haciendo inversiones en energías renovables, e intentando sin éxito construir una ciudad con cero emisiones de carbono en el desierto. Ahora, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a alcanzar niveles récord por la crisis energética, deberá guiar a los participantes en la cumbre hacia un consenso sobre cómo lograr reducir la huella del cambio climático.

Una tarea nada fácil en la que está implicado el joven Felipe de Borbón y Marichalar, y que llena de orgullo a sus padres, cada día más felices ante el giro que ha dado la vida de Froilán.

¿Volverán las tórridas noches marbellíes?

Los planes iniciales del hijo de la Infanta Elena era dar por terminada su etapa en Emiratos pasado el verano, pero el panorama ha cambiado. Y no porque no sienta la llamada de las noches marbellíes, sino porque sus obligaciones laborales no se lo permiten. La Cumbre del Clima es en diciembre y Froilán quiere terminar lo que ha empezado. El deseo del joven es poder pasar las vacaciones estivales en España y celebrar su cumpleaños con amigos el 17 de julio. Quizás en la costasoleña Marbella, como ha hecho los últimos años, o en Ibiza, otro de sus lugares favoritos. Lo cierto es que desde su trabajo le han dado unos días libres y él mismo los ha rechazado, porque sabe que no puede parar el ritmo laboral. Tiene claro que finalizará su estancia en Abu Dabi para las vacaciones de Navidad, ya con la Cumbre del Clima organizada.

Su abuelo, el Rey Juan Carlos, su gran aliado

El rey Juan Carlos, la infanta Elena y sus hijos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica han asistido a la cuarta corrida de la feria de Semana Grande

Desde que Froilán vive en Abu Dabi la complicidad entre abuelo y nieto es máxima. Aunque pertenecen a generaciones muy diferentes, tienen un sentido del humor muy parecido, les gusta conversar y siguen de cerca lo que ocurre en España gracias a la televisión y las redes sociales. Les gusta ver las carreras de Fórmula 1 o motociclismo, el fútbol o los grandes torneos de tenis y vibran con los éxitos del deporte español. Son dos «exiliados de lujo» a orillas del Golfo Pérsico que no hay día que no echen de menos España y esa añoranza, a la que ambos esperan poner fin pronto, les ha unido aún más. Ninguno de ellos tiene fecha de vuelta a España. A Don Juan Carlos la metereología adversa le ha sacado de las regatas gallegas. Al problema náutico se le suma la campaña electoral. Por su parte , Froilán está muy ocupado y no se espera que regrese.