La mayoría de edad de Irene Urdangarin y Borbón

La primera vez que vi a Irene Urdangarin fue en una carrera popular en Ginebra. Era mayo de 2018. Se trataba de la Harmony Gèneve for Unicef, donde acabó una prueba de tres kilómetros en 16 minutos y 16 segundos, una marca bastante aceptable para una niña que cumplía trece años ese verano. Su padre, Iñaki Urdangarin, también corría, hizo lo propio en el medio maratón de Ginebra, donde también se animaron sus hermanos y sus primos Carlota y Lucas Gui, hijos de Ana Urdangarin, y por supuesto, su madre, la Infanta Cristina, que como buena deportista, participó en 10 kilómetros de marcha nórdica, que se celebra en la que es su ciudad desde hace casi una década. Irene terminó radiante la carrera y todos sus hermanos acudieros a abrazarla, ya que siempre ha sido la niña de la casa. Querida, y mucho, pero no consentida y con unas ideas muy claras que a veces han chocado con alguno de sus progenitores. Hoy Irene no ha perdido ese espíriru deportista y de superación ni tampoco la devoción por sus primos afincados en Barcelona, donde ahora también reside su querido hermano Pablo, jugador de balonmano.

La joven que este 5 de junio cumple 18 años y es la décima en la sucesión al trono del Reino de España, encarna a la perfección los valores que le han inculcado desde niña su madre, su abuela la Reina Sofía y su tía Irene: discreción sin necesidad de ocultarse. Con la madre de Felipe VI siempre ha tenido una relación especial y se ha alojado con ella en sus visitas a España, muchas veces en solitario. Este fin de semana, es inevitable que todo el protagonismo recaiga en ella y parte de la prensa se centre en su mayoría de edad.

Irene Urdangarín Jesús Briones Gtres

La semana pasada fue de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía con su graduación y su confirmación respectivamene. Irene prepara su graduación en Ginebra, donde acaba de terminar sus estudios de Bachillerato en la prestigiosa Escuela Internacional de Ginebra, conocida como Ecolint. No sabemos si habrá foto de graduación, como ha ocurrido con sus otras primas, pero ya sabemos cuál será su próximo destino, que no se aleja del país helvético. Irene tiene previsto estudiar Administración y Dirección centrado en la rama de hostelería en la prestigiosa Ecolé Hotêliere de la ciudad de Lausanne. Un centro donde mantendrá la línea educativa internacional que emprendió ya en Barcelona cuando sus padres eligieron para ella y sus hermanos el Liceo Francés.

Fan de la música

Irene, a diferencia de su primaVictoria Marichalar a la que adora, no ha elegido (de momento) un perfil expuesto. Ha crecido siempre bajo la lupa pública y eso la ha hecho una mujer fuerte y consciente de que no todo es una vida de hija de princesa y que tiene que estar preparada como la que más para afrontar su etapa profesional. Son contadas sus apariciones públicas. La última fue en el entierro de su tío abuelo Constantino de Grecia, en Atenas, donde, a pesar de la sobriedad del acto y de ir de riguroso negro, la joven brilló.

La prensa, poco habituada a tener fotografías de ella, alabó su cambio físico. Irene ya es una bella mujer que tiene un estilo muy definido, que puede convertirse en referente sin buscarlo. Prueba es que la pudimos ver radiante a la salida del Auditorio Nacional de Música de Madrid con su madre, su tía la Infanta Elena, su abuela y su tía abuela Irene de Grecia, el pasado diciembre cuando acudieron a escuchar «El Mesías»,de Händel. Ella vestía de riguroso negro también, con cazadora de cuero y unos llamativos pendientes dorados , como complemento estrella, que resaltaban gracias a su recogido. También acudió hace una semanas al concierto de Coldplay en Barcelona. Fue con su hermano Pablo. Su prima Victoria Federica también fue con amigos a escuchar a la banda de Chris Martin y su «Yellow» mirando a las estrellas de la que fue su ciudad.