Cayetano Martínez de Irujo y Mar Flores, juntos de nuevo en las portadas

Así, sí. Se nota que es septiembre y que hemos abandonado, oficialmente, la temporada de vacaciones. La portada de ¡HOLA! de hoy no me puede gustar más de lo que me gusta. Hasta se me han saltado las lágrimas de puritita emoción. ¡¡Mar Flores compartiendo portada con Cayetano Martínez de Irujo!!. Adoro cuando hacen estas cosas. Porque decidme que no os habéis acordado vosotros también, e inmediatamente, de aquel capítulo absolutamente maravilloso de la historia rosa de este país. Sí, el de las fotos de Mar Flores en un hotel en Roma con el Conde Lequio, tomadas mientras ella era pareja de Cayetano, y que dieron al traste con aquella relación que la Duquesa de Alba (cómo la echamos de menos) desaprobaba. Disculpadme, necesito respirar.

Mar Flores está estupenda a sus 50 años, hay que decirlo. Madre de cinco hijos (cinco, que se dice pronto), empresaria y divorciada, está mejor que nunca. Que lo dice ella. Me chiflan los famosos que siempre están mejor que nunca. Los entrevistan a los treinta, y están mejor que nunca. A los cuarenta, mejor que nunca. A los cincuenta, les preguntan que qué tal, y oye, sorpresa, están mejor que nunca. Me gustaría ser famosa solo por eso: para estar siempre en el mejor momento de mi vida.

Cayetano, su ex, desde su recuadrito superior, nos cuenta, en la misma portada y con motivo de la publicación de sus memorias, el drama de ser rico y famoso: abusos, adicciones, soledad, desamores... Pocos kleenex he traído yo hoy y poco vermú llevo encima. Menos mal que también nos cuenta su romance secreto de tres meses (tres meses no es romance, Cayetano, te lo tengo que decir, que pareces nuevo) con la Infanta Elena. ¿Os imagináis eso? Nos hemos perdido un matrimonio divertidísimo por tu mala cabeza, Cayetano. Mira que lo de las adicciones al sexo y la cocaína te lo podemos perdonar, pero privarnos de un Felipe Juan Froilán Martínez de Irujo y de Borbón y Grecia, eso no. No te lo perdonaremos nunca.

La princesa Leonor, abajo a la izquierda, estilo y personalidad, mientras en la foto de al lado a la derecha están sus primas por Madrid de compras y risas. ¿Por qué no ha salido Leonor también con sus primas? Aquí hay tema.

Atentos ahora porque Lecturas tampoco decepciona. Isa P., antes conocida como Isa Pantoja y, antes de eso, como Chabelita, aparece muy sexy en su primer videoclip, maquillada como si le hubieran dado la brocha a un babuino dipsomaníaco y él propio primate hubiese sido el encargado del estilismo, mediante el método aleatorio de meter la mano en un baúl y colocarle encima todo lo que sale. Un cuadro, vamos. Por hechuras y actitud, me recuerda mucho a la Rociíto de principios de los noventa, cuando se empeñó en ser modelo pese a sus tobillos elefantíasicos, su cintura de carpa de circo y sus poco más de 165 centímetros de altura.

También tenemos aquí a Cayetano con sus dramas, que es el tema de la semana. Pero aquí ya no le presto atención porque a mí me ha gustado más en ¡HOLA!, compartiendo espacio con Mar Flores, a la que no llama nunca por su nombre: la llama “la modelo”. Fantaseo con que ella nunca le llame tampoco por su nombre y se refiera a él como “el conde”. Es tan de copla. “La modelo y el conde”. Me chifla.

Uy, y Blanca Fernández Ochoa. Este tema me tiene muy desconcertada. Desaparecida, sin móvil, un like misterioso dado desde su móvil a una foto de su hija después de desaparecer, un avistamiento en supermercado comprando queso en loncas, movimientos en el cajero, el coche en un aparcamiento... y ni rastro de ella. Espero que esté bien, por supuesto, y que la familia reciba noticias tranquilizadoras cuanto antes.

En Diez Minutos tenemos a Cayetano a toda página otra vez. Con lo suyo del sexo. “Era una especie de bestia” dice. Vale, Cayetano, lo pillamos. La verdad es que todo lo demás de esta portada no me interesa en absoluto y, por lo tanto, a vosotros tampoco, que ya os lo digo yo: boda de Sandra Sabatés (vale), boda de Paco Roncero (ok) y Antonia Dell Atte y sus cuartenta años en la moda (pues muy bien). La semana que viene, más.

Edito: lamentablemente se acaba de confirmar el hallazgo del cadáver de Blanca Fernández Ochoa en la zona donde la buscaban desde hacía días. Muy malas noticias para todos, especialmente para la familia.