La razón por la que Rocío Carrasco plantó a las Campos en el Día de Reyes

La fiestas de Navidad han llegado a su fin en España con el tradicional Día de Reyes, en el que millones de niños en el país se levantan llenos de ilusión para descubrir todos los regalos que sus majestades de Oriente le han dejado bajo el árbol. En una jornada también de reencuentros, en la que las familias se unen para degustar el tradicional roscón. Las Campos no han sido menos y por fin se han reunido tras una época complicada en la que la distancia se impuso entre ellas. Carmen Borrego, Alejandra Rubio y Terelu Campos enterraron el hacha de guerra, pero lo cierto es que todavía faltaba otra persona muy importante para ellas.

Se trata de Rocío Carrasco, que siempre ha sido un miembro más de la familia Campos. María Teresa la trata como una hija y Terelu y Carmen como una hermana. De hecho, en las fiestas anteriores solían reunirse en fechas importantes como Navidad o Año Nuevo, pero en esta ocasión ha sido diferente... Aunque la primogénita de la Jurado solía ser una habitual en el Día de Reyes de las Campos, este 2022 no ha podido ser a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Con el repunte de contagios, todas la precauciones son pocas, especialmente si se trata de proteger a María Teresa Campos, una mujer que cumplió los 80 años hace solo unos meses. “No ha podido venir... En estos tiempos, con el covid, ya sabéis cómo están las cosas”, explicó Carmen Borrego a la salida de la casa de Terelu Campos. Eso sí, la colaboradora de ‘Sálvame’ explicó que su amiga no se ha contagiado, sino que “ha tenido contacto estrecho con alguien que sí”.

Carmen Borrego y Terelu Campos FOTO: GAT GTRES

No es la primera vez que el coronavirus, y más concretamente, la variante ómicron, fastidia las Navidades a las Campos. Cuando todavía no habían resuelto sus conflictos, Carmen Borrego y Terelu Campos tenían pensado reunirse en Nochebuena para tener una primera toma de contacto y suavizar el ambiente. Sin embargo, un contacto estrecho de la colaboradora de ‘Sálvame’ le impidió cenar con su hermana, su sobrina y su madre en la víspera de Navidad. En cambio, pasó esa fecha tan señalada con su marido José Carlos y sus hijos, asilados hasta que pudieron confirmar que no se habían contagiado.

Aunque Rocío Carrasco no haya podido estar presente en el Día de Reyes de las Campos, Carmen Borrego aseguró que han estado en contacto con ella a través de llamadas telefónicas.