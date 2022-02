Carmen Borrego cuenta que Coto Matamoros la agredió: “No denuncié por mi madre”

Fue uno de los rostros televisivos más populares en la década de los años 90, pero Coto Matamoros se mantiene alejado de la pequeña desde hace tiempo y nada hace indicar que vaya a volver pronto. Sin embargo, hoy ha regresado al plató de ‘Sálvame’ en forma de recuerdo, cuando algunos colaboradores han revelado algunos episodios desagradables que vivieron con él en el pasado. Ha destacado el testimonio de Carmen Borrego, que asegura haber sufrido una agresión de parte del hermano de Kiko Matamoros.

Los hechos se remontan a cuando trabajan juntos en un programa que Carmen Borrego dirigía. Coto Matamoros se presentó en el plató un día que no estaba convocado, y cuando la hija de María Teresa Campos le notificó su error, este, según el relato de la tertuliana de ‘Sálvame’, la empujó brutalmente contra la pared. “¡Y todo por decirle que se había equivocado de día!”, ha recordado la tía de Alejandra Rubio, que además ha señalado que algunos compañeros del equipo tuvieron que intervenir para calmar al hermano de Kiko Matamoros y alejarlo de ella.

A pesar de la gravedad de los hechos, Carmen Borrego asegura que no quiso tomar acciones legales contra Kiko Matamoros “por mi madre, por el programa y por la productora”, para evitar que un escándalo salpicase al que por aquel entonces era su puesto de trabajo.

Coto Matamoros en una de sus últimas apariciones FOTO: Youtube

Pero no ha sido Carmen Borrego la única que ha confesado tener un recuerdo desagradable de Coto Matamoros. Gema López ha revelado que el polémico tertuliano le hizo creer que quería quitarse la vida, y ella estuvo “hasta las 6 de la mañana” intentando mostrarle las razones por las que merecía la pena seguir adelante. Su disgusto fue mayúsculo cuando la periodista se percató de que el hermano de Kiko Matamoros le había tomado el pelo y el suicidio no se pasaba realmente por su cabeza.

En el caso de Carlota Corredera, su anécdota con Coto Matamoros ha sido mucho más amable y cómica. Por lo visto, a dos horas de casarse con su marido, el que fuera colaborador de ‘Crónicas Marcianas’ la llamó por teléfono para pedirle explicaciones sobre algo que se había dicho en ‘Sábado Deluxe’, justo cuando ella no presentaba el programa. “Yo le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que, además, estaba a punto de casarme. Desde entonces, no he vuelto a saber de él...”.