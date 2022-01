Así ha sido el reencuentro de Carmen Borrego y Terelu Campos tras su Navidad más conflictiva

No han sido unas vacaciones precisamente familiares para las Campos. Los conflictos que Carmen Borrego venía arrastrando con su hermana y su sobrina desde hacía meses hacían vaticinar que no podrían estar juntas en Nochebuena, pese a las declaraciones de la colaboradora de ‘Sálvame’ en las que aseguraba que se reunirían en la víspera de Navidad porque su madre “no se merece que estemos separadas”. Al final, fue el coronavirus lo que obligó a las hermanas a distanciarse en estas fechas tan especiales, puesto que Borrego estuvo en contacto con una persona contagiada y tuvo que guardar la correspondiente cuarentena para evitar sustos.

Tras una Navidad de lo más conflictiva, parece que las plegarias de las malavenidas hermanas se han escuchado y el 2022 ha arrancado para ellas con una especie de cumbre de paz que les ha permitido acercar posturas. Tal y como Alejandra Rubio ha explicado en ‘Viva la vida’, su madre y su tía se reunieron en el día de año nuevo para comer en familia junto a María Teresa Campos y José Carlos Bernal, el marido de la colaboradora de ‘Sálvame’. Al parecer, aprovecharon la ocasión para hablar de sus desafueros y sacar la bandera blanca.

Carmen Borrego y Terelu Campos en 'Viva la vida' FOTO: La Razón Mediaset

“Mi madre está bien, necesitaba que esto pasara”, ha comenzado explicando Alejandra Rubio, que más tarde ha revelado más detalles sobre el esperado encuentro entre Terelu Campos y Carmen Borrego: “Ha sido una conversación normal, tenían que dar ese paso… A mí no me contaron nada”. Aunque ella no pudo estar presente en ese momento, la joven ha asegurado que también ha tenido la ocasión de hablar con su tía, y aunque todavía tienen que profundizar en el tema, está segura de que “las cosas se van a arreglar”. Parece así que las Campos han querido dar la bienvenida a este nuevo año con una tregua familiar que a saber cuánto tiempo se alarga.

Próximo encuentro

Alejandra Rubio dejó caer en una de sus últimas intervenciones en ‘Viva la vida’ que la familia podría volver a reunirse el Día de Reyes, esta vez contando también con su presencia. Será entonces cuando ella pueda verse las caras con su tía Carmen Borrego y firmar la paz como ha hecho su madre. Además, se baraja la posibilidad de que, como en otras ocasiones, también cuenten con Rocío Carrasco para comer juntas el tradicional roscón, puesto que antes de la llegada de la pandemia de coronavirus la primogénita de la Jurado era una habitual en la última cita navideña de las Campos.