La inesperada apuesta empresarial de Carmen Borrego fuera de ‘Sálvame’

Carmen Borrego cuenta con una larguísima trayectoria profesional en la pequeña pantalla, aunque no fue hasta 2016 cuando se decidió mostrarse ante las cámaras con el estreno de ‘Las Campos’, el reality show que mostraba el día a día de este mediático clan al más puro estilo Kardashian. Desde entonces, la hija pequeña de María Teresa se ha convertido en uno de los rostros más habituales de Telecinco y se gana la vida como tertuliana en diferentes programas de la cadena, pero tiene claro que su carrera en televisión puede acabar de un día para otro, así que ya se plantea un plan B si finalmente llegara el momento.

“Llegada esta edad no puedo depender solo de estar delante de una cámara”, reconoce Carmen Borrego durante una entrevista con la revista ‘Lecturas’. La colaboradora ya tiene claro a qué se quiere dedicar si acaba dejando la televisión, y su futuro negocio pasa por una de sus pasiones: la moda. “Creo que tengo que tener un negocio mío. Pienso en abrir una tienda de ropa”, asegura. Eso sí, la hermana de Terelu Campos reconoce sus limitaciones en esta materia y deja claro que también contaría con la ayuda de algún profesional del diseño: “Yo no sé diseñar ni quiero ser diseñadora, pero tengo ideas y me gustaría plasmarlas con alguien profesional que sepa”.

Lo cierto es que Carmen Borrego suele presumir de estilismos en sus redes sociales y nunca deja indiferente a nadie. Antes de salir a escena, muestra su atuendo ante los más de 79.000 seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram, siguiendo el ejemplo de relevantes influencers como María Pombo o Dulceida.

María Teresa se retira

Mientras que Carmen Borrego piensa en el futuro y en diversificar su carrera, la matriarca del clan Campos parece decidida a retirarse definitivamente, tras más de medio siglo al pie del cañón. La Razón ya publicó la semana pasada que María Teresa Campos había abandonado el que fue su último proyecto mediático, y ahora ha sido la propia Terelu quien ha confirmado que ya es hora de que su madre disfrute de la jubilación. “Espero que poco a poco se vaya relajando y vaya comprendiendo, por su bien y su felicidad, que es el momento de parar”, escribió la tertuliana en su columna de la revista ‘Lecturas’.