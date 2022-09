Hailey Baldwin no se corta y revela sus intimidades sexuales junto a Justin Bieber

Hailey Baldwin participó este miércoles en el podcast “Call Her Daddy” de Alexandra Cooper, donde entre otros temas, habló por primera vez sobre la polémica ruptura entre su marido, Justin Bieber, y Selena Gomez, por la que la modelo fue acusada de “robarle” el novio a la actriz. Harta de rumores y acusaciones contra ella, la modelo aclaró que “no es mi carácter meterme en la relación de alguien”.

Pero no contenta con desenterrar temas del pasado, Baldwin habló sobre su vida sexual junto a Justin Bieber, asegurando que los tríos no “funcionarían” en su relación: “Hemos trabajado muy duro para estar en el momento en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y existe una confianza y un vínculo tan hermoso que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda”.

Imagen de Justin Bieber y Hailey Baldwin

La modelo reveló que ambos son más de “sexo nocturno”, aunque también está dispuesta a disfrutar un poco de placer matutino, y su postura sexual favorita es el “perrito”.

Unas revelaciones que han revolucionado a los fans de la pareja que no dan crédito a las últimas revelaciones íntimas de Hailey Baldwin.