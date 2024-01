Alec Baldwin vuelve a estar en el centro de la acusación de homicidio involuntario

Alec Baldwin está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, ahora que ha sido acusado nuevamente de estar implicado en el homicidio involuntario que acabó con la vida de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película ‘Rust’. En esta segunda ocasión, en la que se le vuelve a situar al actor en el centro, las autoridades Mexicanas están más pendientes de los movimientos de Baldwin y este se podría enfrentar a una sentencia de 18 meses de prisión, según se ha hecho saber desde la Fiscalía.

Ha sido este viernes cuando un jurado de Nuevo México lo ha acusado de dos cargos de homicidio involuntario. El primero hace referencia a un "uso negligente de un arma de fuego", mientras que el segundo se refiere a "un acto cometido con total indiferencia a la seguridad de los demás", según indicaba la cadena CNN.

A sus 65 años, el actor es uno de los grandes referentes a nivel internacional, por lo que estas últimas horas han dejado a todos sus seguidores muy pendientes de las actualidades de este caso que ya fue archivado una vez por la Fiscalía al retirar los cargos contra el estadounidense ante “nuevos hechos que demandan más investigación y análisis forense”.

Para conocer los hechos en profundidad hay que remontarse a 2021, concretamente al inicio del rodaje de la película ‘Rust’ en octubre. El equipo de grabación se encontraba en Nuevo México, a las afueras de Santa Fe, para inmortalizar una compleja escena que acabó en tragedia. Lo llamativo de esta situación, y por lo que dejó a todos conmocionados, es que este tipo de escenas están muy controladas y que este desenlace tenga lugar resulta altamente improbable. Sin embargo, en el lugar de grabación ya estaba preparada la desgracia cuando Alec Baldwin tuvo que hacer una escena en la que tenía que disparar a Halyna Hutchins con un arma cargada con balas de fogueo. Se encontraba practicando para la secuencia cuando la pistola se disparó y la bala, que debía ser de fogueo, resultó ser real. La directora de fotografía acabó perdiendo la vida.

Alec Baldwin Set Shooting ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Y es que desde un primer momento Baldwin ha defendido su inocencia, afirmando que se trataba de una tragedia, pero que él ni siquiera llegó a apretar el gatillo. Sin embargo, el experto Lucien C. Haag afirmó en su informe forense que el gatillo del arma, aunque no fuera consciente de ello el actor, debió haber sido accionado lo suficiente como para causar el accidente. Y algo que todavía sigue despertando las sospechas de todos es cómo llegó a sus manos un arma cargada cuando esta debía de ser de fogueo. Ante lo acontecido el actor llegó incluso a cargar contra parte de su equipo y sus reproches se posaron directamente en Hannah Gutiérrez, la armera que estaba encargada de asegurarse de que algo así no pasaría. La señorita Gutiérrez también se enfrentará a un proceso judicial este 21 de febrero con el que se determinará su responsabilidad en este asunto.

“Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel, el director. Hay accidentes en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es un episodio de uno entre un billón”, declaró en su momento el actor para dejar claro que él no había tenido nada que ver y aún no se explica cómo pudo acabar la jornada en todo lo que ha trascendido desde entonces.