Nueva acusación de homicidio involuntario a Alec Baldwin

Alec Baldwin enfrenta nuevamente la acusación de homicidio involuntario por parte de un jurado de Nuevo México en relación con el trágico suceso ocurrido durante el rodaje de "Rust" en 2021. Este nuevo cargo, que podría conllevar hasta 18 meses de prisión, ha sido presentado después de que, hace un año, se retiraran los cargos previamente imputados al actor de 65 años.

En respuesta a la acusación del pasado viernes, los abogados de Baldwin, Alex Spiro y Luke Nikas de Quinn Emanuel, manifestaron su anticipación por el día en el tribunal. El incidente en cuestión ocurrió mientras Baldwin manipulaba un arma de utilería en el set del western en 2021, resultando en el trágico fallecimiento de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejando herido al director Joel Souza.

Reiteradamente, el actor ha afirmado no tener conocimiento de que el arma contenía una bala real y ha sostenido que no accionó el gatillo. La abogada de la familia de Hutchins, Gloria Allred, expresó que sus clientes han buscado incansablemente la verdad y que, además de la demanda civil, desean responsabilidad en el ámbito penal. Con el nuevo cargo de homicidio involuntario, el jurado ha determinado que existen pruebas suficientes para llevar a Baldwin a juicio.

La acusación de los fiscales apunta a "actos extremadamente imprudentes" por parte del ganador del Emmy, quien ahora enfrenta dos cargos de homicidio involuntario tras una extensa investigación. La armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, también enfrenta cargos previos de homicidio involuntario y está programada para ir a juicio en febrero.

Según documentos judiciales presentados en el Tribunal Judicial de Nuevo México, Baldwin no recibió la capacitación necesaria en armas de fuego, no solicitó a Gutierrez-Reed que le mostrara que el arma no contenía cartuchos reales y desestimó las preocupaciones de seguridad del equipo. Después de que fiscales especiales asumieran el caso en abril y retiraran los cargos, se reservaron el derecho de volver a presentarlos, y dos meses después, indicaron que el arma fue enviada a un experto independiente para pruebas adicionales.

El informe forense redactado por el experto Lucien C. Haag concluyó que el gatillo de la pistola de utilería debió haber sido accionado lo suficiente como para causar el accidente, aunque Baldwin ha negado reiteradamente haber apretado el gatillo.

Según The New York Times, para realizar las pruebas, Haag tuvo que reemplazar partes del arma dañadas por el FBI durante su propio análisis. Con la intención de presentar su caso, Morrissey y Lewis anunciaron en octubre su decisión de llevarlo ante un gran jurado de Santa Fe, permitiendo así que un panel de ciudadanos de Nuevo México determine si Baldwin debe enfrentar un juicio penal.