Así es Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris por la que se pelean las marcas

El nombre de Kamala Harris no deja de resonar. Desde que en 2021 rompiese techos de cristal al convertirse en la primera mujer nombrada vicepresidenta de los Estados Unidos, ahora pretende sentarse en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Su objetivo es claro desde que Joe Biden renunciase a su reelección y dejase a su compañera enfrentarse sola a Donald Trump. Y parece que el polémico expresidente se ha encontrado con una rival muy difícil de derribar, pues ha sabido conectar con las masas de una forma espectacular. Especialmente entre los jóvenes, consiguiendo su simpatía gracias a su personalidad, su desparpajo a la hora de afrontar un acto público y, por supuesto, por la inestimable ayuda de su familia, que le ha acercado al pueblo frente a la frialdad y tensión en el matrimonio Trump. Un núcleo familiar no tradicional que une a la política con su marido, Douglas Emhoff, que aportaba al matrimonio dos hijos, Cole y Ella Emhoff. Esta última, la mejor baza de Kamala para conectar con un público aparentemente vetado para Trump.

La californiana tiene muy buena relación con los hijos de su marido y se comportan como una familia al uso. Su vínculo es especial, pero quizá sea Ella la que mejor contribuye a los intereses y pretensiones políticas. Mientras que Cole Emhoff se ha instalado en Los Ángeles para trabajar en la productora de Brad Pitt, su hermana Ella está triunfando por todo el mundo gracias a la moda. Supo aprovechar muy bien la oportunidad que se le presentó el día que se puso frente a las cámaras con todo el planeta como testigo, en la toma de posesión de Joe Biden como presidente y su madrastra como mano derecha. La elección de su outfit le hizo acaparar todas las miradas, al elegir un llamativo abrigo de cuadros adornado con pedrería y cuello ‘baby doll’ en contraste de la firma Miu Miu. Su peculiar forma de entender la moda le hizo merecedora de un hueco en la agencia de modelos ‘IMG Models’, que le está llevando al estrellato.

Las pretensiones de futuro de Ella Emhoff siempre pasaban por expresar su particular forma de ver el mundo. De ahí que estudiase Bellas Artes, desde donde exploró distintas técnicas para plasmar su atractiva personalidad. Pero parece que es la moda el vehículo perfecto para darse a conocer, siendo su primer gran trabajo el que le ofreció la campaña de Adidas en colaboración con Stella McCartney. Esto le puso en el foco y todos hablaban de “la hijastra modelo de Kamala Harris”, perpetuando su poder en el sector. Así conquistó poco después las pasarelas, mostrando los últimos diseños de casas tan prestigiosas como Balenciaga, Proenza Schouler, Paloma Wool o Cecilie Bahnsen, entre muchas otras. Y es que no para de recibir propuestas de trabajo, pues todas las marcas quieren asociarse con la hijastra de la que está llamada a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, si se cumplen las encuestas. Es el mejor reclamo publicitario en estos momentos, en los que las miradas están puestas al 5 de noviembre y las elecciones presidenciales.

Pero además de haber sido una de las modelos más aplaudidas y fotografiadas de la última edición de la Fashion Week de Nueva York, también es la más buscada en el ‘front row’. Como buena amante de la moda, no se conforma con mostrar las nuevas tendencias de cara a las próximas temporadas, sino que también le empuja a tomar buena cuenta de las propuestas desde la primera fila de muchos de los desfiles. Es ya un rostro habitual en este tipo de eventos, pues ya goza de la denominación ‘it girl’ que le confiere ser un referente en el sector. Todo lo que se pone no solo es analizado por los expertos en moda de todas las redacciones, sino que también consigue que se haga tendencia y se viralice. Sus elecciones son tenidas en cuenta por miles de seguidoras que aman su especial forma de entender la indumentaria. No solo en sus grandes citas, como la Gala Met en la que causó furor, sino también a la hora de vestir en su día a día, con sudaderas, vaqueros e incluso chándal con el que da ideas a su más de medio millón de incondicionales en las redes sociales. Esos que, gracias a ella, también terminan por sentir simpatía por su madrastra, Kamala Harris, en su carrera a la Casa Blanca del próximo mes de noviembre.