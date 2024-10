Melania Trump defiende el derecho al aborto: "Lo contrario es negar el control de la mujer sobre su cuerpo"

El próximo 8 de octubre se publican las memorias de Melania Trump y la expectación en torno al libro de la mujer de Donald Trump no para de crecer. Ahora, el medio "The Guardian" ha tenido acceso algunos fragmentos del escrito y ha llamado mucho la atención que la eslovena se muestre a favor del aborto y reivindique el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, a diferencia que Donald Trump, que se considera el presidente más "provida" de la historia de EEUU.

"Resulta imperativo garantizar que las mujeres tengan autonomía para decidir su preferencia acerca de tener hijos, basándose en sus propias convicciones, libres de cualquier intervención o presión por parte del Gobierno", comienza diciendo Melania en sus memorias. "¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo?", prosigue. "El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la potestad de interrumpir su embarazo si así lo desea. Restringir el derecho de una mujer a decidir si interrumpe un embarazo no deseado equivale a negarle el control sobre su propio cuerpo", continúa la mujer de Donald Trump exponiendo que "las mujeres jóvenes experimentan frecuentemente sentimientos de aislamiento y estrés" cuando "se enfrenta a un embarazo no deseado".

Donald Trump y Melania, en el baile inaugural del 45 mandato. (Estados Unidos) EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS MICHAEL REYNOLDS Agencia EFE

A un mes escaso de saber si el candidato republicano volverá a ser el presidente de Estados Unidos, se han filtrado estos fragmentos de las memorias de Melania, la posible futura nueva dama estadounidense. Su opinión respecto al aborto se opone a la de gran parte del Partido Republicano, que defiende restringir o prohibir los derechos reproductivos de las mujeres con políticas antiabortistas.

La postura de Donald Trump

El candidato republicano se considera el presidente de Estados Unidos más "provida" de la historia e incluso acusó -falsamente- a los demócratas de respaldar el aborto "después del nacimiento". Desde la pasada primavera, Donald Trump defiende que cada Estado del país sea el que decida sobre el aborto. "En este asunto, deben hacer lo que les dicte su corazón. Pero recuerden, también debemos ganar elecciones para restablecer nuestra ideología y, de hecho, salvar nuestro país, que es actualmente, y de modo muy triste, una nación en declive", dijo en un vídeo colgado en sus redes sociales. "Mi opinión ahora es que tenemos aborto donde todo el mundo lo quiera, y desde el punto de vista legal los Estados lo determinarán mediante el voto, o legislación, o quizá las dos cosas. Y lo que decidan debe convertirse en la ley de ese territorio".