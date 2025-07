Barack y Michelle Obama se unen para confirmar la crisis en su matrimonio

Los Obama siempre han sido muy celosos de su intimidad, aunque tampoco son de los que se echan atrás ante una pregunta incómoda. No tienen reparo en responder a algunas cuestiones que apuntan hacia su intimidad, especialmente si con ello pueden ofrecer algún tipo de ayuda. Así lo hizo Michelle Obama cuando habló sobre su propio matrimonio cuando se propuso ayudar a otras parejas a superar sus propias crisis sentimentales. Y es que ella misma ha atravesado por momentos delicados junto a su marido, como así ha vuelto a suceder.

El expresidente de los Estados Unidos y su esposa han sabido mantener su vida alejada de la atención pública desde que se marcharon de la Casa Blanca. Sin embargo, desde hace unos meses la estabilidad en su matrimonio está puesta en entredicho y son cada vez más fuertes los rumores que apuntan a que podrían estar transitando un bache conyugal. Una realidad que no logran esquivar y en el que cada paso que dan se encuentran nuevas pistas que confirman que lo suyo hace aguas. Así pasó durante la escapada de la ex primera dama a Mallorca, con un amigo y sin su marido. Ahora por fin explican qué sucede entre ellos.

Los Obama confiesan la crisis en su matrimonio

No es la primera vez que reconocen que su vida no es de color de rosa y rehúyen de una perfección irreal que otros quieren atribuirles. El propio mandatario aseguraba el pasado mes de abril que su relación con su mujer había pasado por muchas etapas y que no todas ellas han sido agradables. Especialmente cuando abandonó el Despacho Oval tras su segundo mandato, que su matrimonio naufragó. Algo en lo que ha vuelto a ahondar, a ser el último invitado entrevistado en el podcast de su esposa, ‘In my Opinion’, que presenta con su hermano Craig Robinson.

A lo largo de la conversación terminó saliendo una de las cuestiones más candentes. Después de muchos meses en los que se habla de inminente divorcio tras una fuerte crisis, era inevitable que saliese la esperada pregunta sobre la estabilidad en su matrimonio. Y es que ha sido sospechoso que Barack Obama acudiese solo a la investidura de Donald Trump como presidente, así como las vacaciones en Mallorca de Michelle con sus hijas y amigos, pero sin rastro del marido. Ni tan siquiera las muestras públicas de cariño, como sus mensajitos románticos en redes sociales, han acallado el creciente rumor.

Finalmente, Barack Obama ha respondido a la pregunta que pone en duda la estabilidad de más de tres décadas de matrimonio: “Michelle me trajo de vuelta, estuve un tiempo en la cuerda floja”, dice él, a lo que su esposa añade: “No ha habido un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi hombre”, sentencia firme de que forman el mejor equipo, que son buenos compañeros de vida, aunque a veces pierdan el ritmo un poco: “Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada”, sentencia Michelle ante la pregunta de su hermano.

Con ello, el matrimonio Obama no estaría confirmando la crisis que tanto se comenta en las redacciones y redes sociales. Confiesa que, efectivamente, como en todas las parejas hay momentos complicados que afrontan juntos, pero no se han planteado el divorcio como una opción, como así se ha publicado: “A veces ni si quiera sé lo que está pasando. Y de repente alguien me lo comenta y me pregunto, “¿de qué estás hablando?” Cuando no estamos físicamente juntos, la gente piensa que estamos divorciados”.