Chenoa: «No existen las supermujeres»

«Es que es tremendo el nivel de ir hacia lo oscuro. En mi vida he infravalorado a ningún compañero. Paso». Éste es el último desahogo de Chenoa (Mar del Plata, 1975) después de que un piropo, a una de sus pupilas de «Operación Triunfo 2023», fuera retorcido y malinterpretado por los «haters» de siempre. Ella, que ha transpirado complicidad como presentadora del talent en cada segundo. Que ha bailado, jaleado, abrazado, comprendido y aliviado tensiones entre sus cachorros. Tras once galas en directo en Amazon Prime Video, este 19 de febrero, uno de los seis supervivientes –Martin, Lucas, Ruslana, Naiara, Juanjo y Paul Thin– cruzará la pasarela en busca de un éxito más allá de la Academia, igual que hizo ella hace 22 años. Como los reencuentros nunca vienen solos, en un verbo le toca ponerle las peras al cuarto a David Bustamante en «Tu cara me suena». Y lo hará con idéntico mimo. Por cierto, quién les iba a decir...

El look de Chenoa en la semifinal de 'OT'. @Chenoa

«No hay nada imposible para Chenoa», ha confesado Santiago Segura, jurado de «El Desafío». Ser o parecer una supermujer parece una estrella que pesa tanto...

Las supermujeres no existen. Pero las ganas, sí, y ese motor es fundamental cuando salen oportunidades. Lo que te apasiona te da energía y a mí me encanta lo que hago y lo que aprendo con cada nuevo reto. Nada es gratis y todo tiene su cara B. Después de más de 20 años, con subidas y bajadas, una sabe cuándo hay que apretar los dientes y tirar «palante».

Su papel en «OT» ha recibido incontables halagos por su empatía con los concursantes. ¿Qué consejos les da para lo que viene?

Que disfruten del momento y que tengan gente de confianza que los ayude a llevar lo bueno y lo menos bueno. Algo que parece sencillo pero es complicado en el mundo artístico.

Concha Buika es la miembro del jurado que más pasiones está despertando. ¿Qué lección ha aprendido de sus, en ocasiones, incomprendidas críticas?

Buika y yo nos conocemos desde antes del año 2000. Trabajábamos en el circuito musical de Mallorca. Es una mujer especial, que siempre siente lo que dice y no tiene miedo al qué dirán. Una gran artista y una veterana en la vida. En cada gala se aprende de ella.

Otro de los programas en los que ejerce de jefaza acaba de fichar a un concursante cántabro. Y su cara le suena. ¿Cómo va a ser juzgar a David Bustamante?

¡Es un superfichaje! Tiene esa voz única que seguro la lleva a diferentes registros interpretando a otros artistas. Siempre valoro desde el cariño a todos los artistazos que participan en «Tu Cara Me Suena» porque no es fácil... Yo no me veo capaz. Admiro lo que hacen. Y estoy segura de que Busta nos dará momentos preciosos.

Al margen de sus colaboraciones con Carlos Baute, Soraya o Barei, ha vuelto a meterse en el estudio con «Bailar contigo». Una canción ochentera, vintage... ¿Qué quiere contar y cantar con su música?

«Bailar Contigo» es un single con ese toque retro que tanto me gusta. Me lleva a los años de mis comienzos. Mis padres hacían esa música.

Seis álbumes, más de veinte proyectos televisivos, radio, series, YouTube...Su carrera sigue siendo multidisciplinar. ¿Cómo valora su exitoso presente y qué proyectos quiere cruzarse en el futuro?

Doy gracias por todos y cada uno de los proyectos. Ahora estoy disfrutando de lo bien que va todo y que siga así.

Sus fans son una auténtica e inmensa tribu. Deben tener mil anécdotas… ¿Nos regala una?

Mis chenoístas son una gran familia que me han dado apoyo y lealtad toda mi vida artística. Eso no tiene precio. Es un regalo y los adoro. Tengo muchas anécdotas. Quizás lo más bonito es que muchas familias se han formado dentro del club de fans y ahora ya tenemos minichenoístas.

Norma Duval me confesaba que cuando entra en casa, las plumas de vedette quedan fuera. ¿Chenoa deja ser humana a Laura o según el día?

Según el día (ríe), pero he aprendido a combinar bien mis descansos y retiros para ubicarme. Al fin y al cabo, soy Laura y Chenoa.

Dicen que uno empieza admirando para acabar imitando. ¿A quién le gustaría parecerse?

Más que parecerme lo que suelo hacer es recopilar ingredientes de referentes que reconozco dentro de mí. Si no, sería una artista sin identidad.

Una pregunta en un photocall sobre su vida hace algunos meses hizo que mucha gente empatizara con el machismo que sufren muchas artistas. ¿Tenemos que tomarnos esto más en serio?

Sí.

Sabemos que madrugar es lo que más le cuesta. ¿Y qué llena su depósito?

Un buen café y al lío. Con eso ya voy donde sea.