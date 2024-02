'Operación Triunfo 2023' ya tiene a sus 6 finalistas

Anoche tuvo ocasión la semifinal de 'Operación Triunfo 2023' en la que se decidieron los 6 finalistas definitivos de la edición. A los ya elegidos en el programa anterior (Naiara, Juanjo y Paul Thin) se unieron Ruslana, Martin y Lucas. La madrileña Bea se quedó por el camino pese a su buena interpretación del tema 'Bette Davies eyes', de Kim Carnes.

La velada comenzó con la actuación grupal de los siete aspirantes supervivientes de la canción "Aire", de Pedro Marín. Tomó el testigo Martin interpretando "Murder on the dancefloor", tema de Sophie Ellis Bextor.

El uruguayo Lucas se lució con su actuación en la que defendió "Mariposa tecknicolor", canción de Fito Paez. La noche de semifinal prosiguió con 'Bette Davies eyes', de Kim Carnes, sonando por voz de Bea.

Ruslana con 'Let me out', de Dover abrochó el turno de actuaciones competitivas. A raíz de aquí, las interpretaciones fueron a nivel de exhibición. El granadino Paul se divirtió con "Fiebre", de Bad Gyal.

Le tomó el relevo el maño Juanjo, cantando "El Patio", de Pablo López. 'Let's get Loud', de Jennifer Lopez sonó a través de la prodigiosa voz de la aragonesa Naiara, que a la postre fue elegida nómada favorita de la semana.

Actuaron los artistas invitados de la semana, Pablo López y Álvaro de Luna para ponerle la guinda a esta estupenda semifinal de 'Operación Triunfo 2023'-