La curiosa razón por la que el actor Rami Malek hizo llorar una vez a una niña pequeña sin querer

Rami Malek ha contado que en varias ocasiones le han confundido con el músico Bruno Mars. El intérprete hizo esta revelación el jueves 9 de octubre durante una edición especial en vivo del pódcastHappy Sad Confused, celebrado con motivo del décimo aniversario de la serie Mr. Robot en la Comic Con de Nueva York. El actor explicó que la confusión es habitual e incluso el propio Bruno Mars la ha comentado en tono de humor al referirse a él como su “doble”.

Durante la charla, Malek compartió una anécdota en la que una niña le pidió un autógrafo creyendo que era el cantante. “Estaba en un partido de los Dodgers y una niñita muy dulce se me acercó y me dijo: ‘¿Me das tu autógrafo?’. Me enseñó una foto de Bruno Mars y le dije: ‘Ay, lo siento, no soy él’”, relató el actor. Según añadió, la menor rompió a llorar al darse cuenta del error, por lo que accedió a firmarle la fotografía “como Bruno”.

Su compañero de reparto y también invitado al pódcast, ChristianSlater, intervino con humor para contar una experiencia similar. “Ayer estaba esperando a mi hija en el autobús escolar y un tipo me dijo: ‘¡Hola, Kevin!’. Me toca Kevin Bacon”, comentó entre risas del público. Ambos intérpretes coincidieron en Mr. Robot, serie emitida entre 2015 y 2019, en la que Malek dio vida al hacker Elliot Alderson y Slater interpretó al enigmático “Mr. Robot”.

El reto interpretativo de Mr. Robot

Malek habló asimismo sobre la complejidad del personaje que protagonizó durante cuatro temporadas. Explicó que Elliot Alderson representaba “un dolor inmenso, una profunda alienación” y que abordar ese papel requería una intensa “gimnasia mental”. “Es un adicto, un inconformista que no sabe comunicarse con la gente, pero aun así tiene una determinación férrea”, señaló el actor, quien destacó la “resiliencia única” que encontraba en su personaje.

El intérprete añadió que sentía “un sentido del deber” hacia Elliot y que debía trabajar cada día para comprenderlo. “No voy a mentir: el horario y el creador del programa Sam me hicieron pasar un infierno, pero fue un desafío que acepté y recuerdo con gran orgullo”, concluyó.