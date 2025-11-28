“Ya no puedo más: si Bertín no cumple, habrá demanda”, Gabriela Guillén rompe su silencio

En junio de 2024, Bertín Osborne pronunció una frase que entonces pareció marcar un punto de inflexión en una de las historias más mediáticas del año: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad". Con estas palabras, el cantante reconocía oficialmente la paternidad de su séptimo hijo, el primero junto a Gabriela Guillén, nacido el último día de 2023. Era un gesto que pretendía cerrar heridas y zanjar especulaciones.

Pese al propósito de Bertín de que el pequeño crezca "en armonía, alejado de cualquier polémica", las circunstancias parecen haber tomado un rumbo distinto. Gabriela Guillén, visiblemente cansada de lo que califica como una ausencia prolongada del cantante en la vida del niño, ha anunciado su intención de emprender acciones legales. "Cuando le escribo no contesta. Le he mandado el convenio regulador hace tiempo y no lo ha firmado. Ya no puedo más, lo siguiente será una demanda", afirma en el adelanto de ¡De Viernes!, donde este viernes ocupará el centro del plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Lejos del silencio discreto que ella habría deseado, la situación se ha convertido en un nuevo capítulo de tensión pública para la pareja. Gabriela, profesional de la estética, mostrará su versión sin medias tintas y responderá también a las recientes declaraciones de Eugenia Osborne. La hija mediana del artista, siempre ponderada en sus apariciones televisivas, sorprendió en octubre asegurando que su padre jamás había insinuado que fuera a desentenderse del menor. "Lo que dijo es que no tenía la edad para ejercer de padre, pero que era su responsabilidad y a ese niño no le iba a faltar nunca de nada", señaló entonces.

Eugenia Osborne con su padre, Bertín Osborne Gtres

En este tablero emocional y mediático, las palabras de Eugenia han reabierto un debate que parecía adormecido: ¿qué papel juega realmente Bertín en la vida de su hijo pequeño? ¿Hay una voluntad real por parte del cantante de establecer un acuerdo estable, o se ha impuesto la distancia que Gabriela denuncia?

Conviene recordar que el vínculo entre ambos protagonizó uno de los momentos más comentados del verano anterior. En agosto, antes de oficializarse la paternidad por vía legal, Bertín y Gabriela posaron juntos para una portada de ¡Hola! en la que presentaban al pequeño David, una instantánea destinada a proyectar unidad que hoy contrasta con el escenario actual.

Ahora, con un posible procedimiento judicial asomando en el horizonte y un menor en el centro de la controversia, la historia vuelve a ocupar titulares. La expectación es máxima: ¿habrá un entendimiento tardío, un acuerdo que devuelva esa ansiada “armonía” a la que aludía el cantante? ¿O estamos ante el inicio de un litigio que prolongará la tensión más de lo necesario?