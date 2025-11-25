Michelle Obama, ¿víctima del Ozempic?: Sospechas de su renovada delgadez

El físico se ha convertido en un castigo para muchos rostros conocidos. Salir a la palestra pública es saber que se harán comentarios sobre su apariencia, comparando hasta el más mínimo detalle y analizando todo al milímetro. Esto le ha sucedido ahora a Michelle Obama, quien parece haber afinado su silueta de manera sospechosa. Un adelgazamiento que ha provocado un intenso debate en las redes sociales y donde ha surgido una contundente acusación. Se señala a la ex primera dama de los Estados Unidos de haber caído en las garras del Ozempic, un medicamento para combatir la diabetes, utilizado incorrectamente para adelgazar a modo de peligroso producto milagroso.

Hay quien sospecha que la mujer de Barack Obamaanda entre pinchazos deOzempic. No creen que su renovada silueta, más esbelta que de costumbre, responda a una cuidada alimentación por la que siempre abogó y una rutina estable de ejercicios. Al menos así se cree después de haberse puesto frente a la cámara de la fotógrafa Annie Leibovitz, con motivo de la publicación de su esperadísimo libro. A nadie se le pasó por alto que lucía no solo mucho más joven y radiante que de costumbre, sino también con un par de tallas menos. ¿Pacto con el diablo, dietas milagrosas o el temido Ozempic? La polémica está servida.

Michelle Obama, ¿nueva víctima del Ozempic?

La que fuese primera dama en la Casa Blanca lanza libro sobre su evolución en el mundo de la moda. Abre su armario al mundo y, de paso, muestra su cuerpo al detalle, en una sesión de fotos que está dando mucho que hablar. Hay quien piensa que se ha podido echar manos de herramientas de retoque fotográfico para afinar su silueta y que luzca espectacular en la portada del libro, titulado ‘The look’. Pero hay otros que van más allá y sospechan que ha caído en los cantos de sirena de un fármaco que promete perder kilos en tiempo record. Pocos son los que leen la letra pequeña y terminan pagando caro las consecuencias.

Con una camiseta gris oscura ceñida a su cuerpo y unos vaqueros azules desgastados, así posó Michelle Obama ante Annie Leibovitz, fotógrafa de las celebrities y su amiga. Deja al descubierto su anatomía de manera sinuosa, dando pie a comentarios sobre su delgadez, además de lo tonificados que están sus músculos. Pronto surgieron las especulaciones: “¿Soy yo o parece que Michelle Obama está tomando semaglutina para bajar de peso?”, se preguntaban en redes sociales, creando un debate sobre su adelgazamiento y posibles explicaciones. Todos recuerdan que durante el mandato Obama se declaró la guerra a la obesidad.

Pero estas nuevas imágenes han contribuido que se hable del Ozempic como posible aliado de Michelle Obama en su plan de dieta. Un rumor que no sería nuevo, pues surgió ya en el pasado mes de marzo, cuando su estilista también protagonizó una bajada de peso sorpresa. Meredith Koop, la mujer que ha encumbrado a la ex primera dama a icono de moda, también ha cambiado de forma radical de talla. Lo mismo ahora su jefa, lo que hace que muchos sospechen que hay un milagro químico detrás. Especialmente tras la confesión de la mujer de Obama de que la menopausia le hacía aumentar de peso de manera progresiva y sin control. ¿Ahora ya no?

Comparativa del antes y el después de Michelle Obama Redes sociales

Michelle Obama no se ha pronunciado sobre esta polémica y permanece ajena a lo que se habla sobre su recién estrenada silueta. Asocian el éxito de su adelgazamiento al Ozempic, medicamente recetado para pacientes con diabetes tipo 2. En cambio, ella siempre ha defendido los hábitos saludables, por lo que hay quien pone en cuarentena esta acusación de hacer “trampas”. Es más, la propia protagonista ya explicó en qué consiste su rutina, que explicaría su pérdida de peso: “Para mí, dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio reducen mis niveles de estrés. Y un buen entrenamiento es un excelente liberador de estrés”. Así, a las 5:30 ya estaba sudando camiseta en el gimnasio, entre sesiones de cardio, levantamiento de pesas y movimientos explosivos, además de clases de natación y boxeo.