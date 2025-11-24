El precioso gesto del nieto de John F. Kennedy al desvelarse el cáncer terminar de su hermana

Están siendo momentos complicados en la familia Kennedy y son muchos los que han recordado ya la supuesta maldición que arrastra la popular familia presidencial de los Estados Unidos. La confesión de Tatiana Scholssberg, nieta de John F. Kennedy, sobre el cáncer terminal que padece ha dejado a todos en shock. Sus seres queridos ya llevaban un tiempo asimilando el duro diagnóstico médico y se enfrentan a la idea de un trágico final para una joven que tenía toda la vida por delante, a sus 35 años.

La hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, ha reconocido a través de un escrito a ‘The New Yorker’ que sufre una leucemia mieloide aguda, por el que le queda un año de vida, como así le han alertado los médicos. Una lucha que comenzó poco después de dar a luz a su segundo hijo en mayo de 2024, pero cuyos tratamientos no han logrado el efecto buscado. Horas después de anunciarse el duro revés, su hermano pequeño, Jack, de 32 años, en plena carrera política en Nueva York, le ha demostrado públicamente su apoyo incondicional y que no le soltará en ningún momento la mano en este periodo.

Jack Schlossberg apoya públicamente a su hermana Tatiana

Su hermano Jack, de 32 años, ha querido arropar a su hermana tras dar la noticia más difícil de su vida y afrontar uno de los instantes más delicados para todo su clan. Junto al texto escrito por su hermana, él acompañó un contundente mensaje que llama a la reflexión de todos a valorar el tiempo que la vida nos ofrece, a modo de regalo: “La vida es corta, ¡disfrútala!”, sentenciaba el candidato al Congreso por el distrito 12 de Nueva York. En plena lucha por conseguir sus aspiraciones políticas ha recibido un duro revés que piensa afrontar con determinación, permaneciendo al lado de Tatiana en todo momento.

Tatiana Schlossberg , nieta de John F. Kennedy, padece un cáncer terminal

La joven de 35 años quiso dar a conocer el calvario personal por el que atraviesa desde hace un año, cuando recibió el diagnóstico que le cambió los esquemas de su vida. Ahora el panorama es más complicado si cabe, al anunciarle que le queda un año de vida: “Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva durante un año, tal vez”, desvela. En su texto publicado en el citado diario, expresa cómo “mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían”.

Tatiana Schlossberg se convirtió en madre en 2022 junto a su marido, George Moran, y repitió la experiencia en 2024. Justo tras dar a luz a la niña inició su difícil batalla contra la leucemia. “Durante toda mi vida he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y nunca hacerla enfadar ni molestar”. Ahora les toca preocuparse por ella: “Ahora he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia y no hay nada que pueda hacer para detenerla”, se apena al ponerse en la piel de sus seres queridos y no tan preocupada por su propio destino, el cual acepta con serenidad.