Los planes de Taylor Swift para su boda con Travis Kelce: en su mansión de Rhode Island y más de un millón de euros en flores

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron este verano. Después de dos años de amor, la pareja da un paso más en su relación y darán el "sí, quiero" el próximo año. Fue la propia artista la encargada de desvelar la feliz noticia a través de un anuncio en redes: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan". El jugador de la NFL hincó rodilla en un jardín de ensueño, rodeados de flores.

Un lugar con mucho significado

Se espera que la gran boda de Taylor Swift y Travis Kelce se produzca el próximo verano. A pesar del hermetismo del enlace y la discreción de los protagonistas por vivir su gran día lejos del foco y sin filtraciones, poco a poco van saliendo a la luz nuevos detalles del que promete ser el evento nupcial del año.

Según el medio "Page Six", la artista habría decidido casarse en su mansión de Rhode Island, High Watch, frente al Atlántico. Esta vivienda la adquirió por más de 17 millones de dólares en 2013 y allí ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida. De estilo victoriano, cuenta con un acceso a una playa privada sobre un acantilado.

Las flores, protagonistas del enlace

Ahora, según "The Sun", la pareja estaría ultimando el diseño florar del enlace, valorado en más de 1.200.000 millones de dólares solo para el jardín. El medio citado señala que Taylor Swift "quiere que toda la celebración sea como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas; hortensias azules, blancas y rosas; y peonías en tonos rosas, blancos y rojos".

Para la artista, la decoración será uno de los puntos fuertes de su enlace. Por ese motivo, estaría planeando construir un un área ajardinada específica para la ceremonia, perfecta para evitar posibles filtraciones de su gran día con Kelce.

Entre estos detalles flores, destacarían los ramos de flores rojas para sus damas de honor, que podrían ser Selena Gómez y Gigi Hadid. Cabe recordar que Taylor ejerció de dama de honor en el enlace de la actriz con Benny Blanco. "Taylor quiere comenzar los preparativos de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todas en los preparativos, las celebraciones y la planificación. Quiere que sea divertido y memorable para todas, con fiestas, viajes y tiempo para pasar juntas antes del gran día", señala una fuente en "The Sun".