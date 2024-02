Jada Pinkett expulsa a dos hombres que habían accedido a su vivienda en Los Ángeles

La casa de Jada Pinkett Smith en Los Ángeles fue el escenario de un incidente alarmante a principios de esta semana, ya que dos individuos encapuchados intentaron ingresar al balcón de su residencia mientras ella estaba dentro, según fuentes policiales citadas por el medio TMZ.

El intento de intrusión ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando los individuos creían que la casa estaba vacía, pero fueron sorprendidos por la actriz. La Policía, que no descarta que los asaltantes sean los mismos que han provocado otros robos en la zona, respondió rápidamente, aunque los sospechosos ya habían huido cuando llegaron las autoridades. Aunque no está claro si Jada era el objetivo específico o si se trataba de un robo aleatorio en la zona, se ha confirmado que la policía está investigando el incidente como un intento de robo.

En cuanto a la presencia de su esposo Will Smith, con quien está separada desde hace años, parece poco probable que estuviera con ella en ese momento. Sin embargo, no se puede descartar que hubiera otras personas en la residencia en ese momento. Este incidente se suma a una serie de robos en hogares de celebridades en Los Ángeles, incluidos casos como el del actor Keanu Reeves a finales de 2023. En ese entonces, la seguridad de la zona recibió una llamada anónima alertando sobre la presencia de un intruso en la propiedad, pero no se encontró a nadie tras una búsqueda.

Más tarde, las cámaras de seguridad captaron a varios individuos rompiendo una ventana e ingresando a la casa, aunque no se ha confirmado si se llevaron más objetos además de un arma de fuego.