Will Smith rompe su silencio después de que Jada Pinkett desvelase que llevaban separados siete años

Jada Pinkett, con motivo de la publicación de "Worthy", su libro autobiográfico, concedió una entrevista en exclusiva para la NBC News , a modo de promocionar sus memorias, en la que destapó que Will Smith y ella llevaban siete años. Esta información generó un gran revuelo mediático ya que la pareja conformaba una de las parejas más consolidadas y admiradas de Hollywood.

"En 2016, tú y Will decidisteis que ibais a hacer vidas completamente separadas. No es un divorcio con papeles, pero fue un divorcio", le preguntaba la periodista Hoda Kotb, a raíz de leer el capítulo de su libro en el que relata su ruptura. "Creo que aún no estamos preparados. Todavía estamos intentado encontrar la manera de ser compañeros y saber cómo presentárselo a la gente. Tenemos que averiguarlo (...) Creo que cuando llegó 2016 estábamos exhaustos de intentarlo. Creo que seguíamos instalados en nuestra fantasía sobre lo que pensábamos que cada persona debía ser", respondía Jada Pinkett sobre por qué no habían anunciado su separación y habían decidido llevarlo en secreto.

Will Smith y Jada Pinkett Instagram

Tras esta confesión y después de conocerse la verdadera relación sentimental actual que mantiene el exmatrimonio, Will Smith ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el asunto a través de una carta que ha enviado al "The New York Times". En el escrito, el actor elogia a la madre de sus hijos y le dedica unas bonitas palabras de respeto, amor y admiración, entonando, en parte, el mea culpa por no haber estado a la altura en algún que otro momento. "Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional (…) Es muy fácil perder la sensibilidad hacia sus matices ocultos y su belleza sutil", señala el protagonista de "El príncipe de Bel-Air". "Te aplaudo y te honro", expresa Will, antes de concluir con su carta. "Ahora ve a buscar un poco de Merlot y descansa", finaliza, haciendo un guiño al vino favorito de Jada, que siempre toma en casa.