Jeff Bezos, Kim Kardashian, Eva Longoria y la madre de Meghan Markle: un encuentro VIP por una buena causa

La "crème" de la "crème" de Hollywood se ha dado cita este sábado 26 de agosto para contribuir a una recaudación de fondos en nombre de la fndción "This Is About Humanity", dedicado a la protección de las familias separadas en la frontera con México.

Entre los invitados se encontraba también Doria Ragland, la madre de la duquesa de Sussex. La trabajadora social y profesora de yoga californiana de 66 años fue vista en el acto benéfico para recaudar fondos con la élite de Hollywood.

El evento solidario se llevó a cabo en Los Ángeles en una residencia privada y estuvo organizado por la fundación This Is About Humanity, cuya función es crear conciencia sobre los problemas que enfrentan las familias y los niños separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

Junto a Doria Ragland, asistieron también la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, y su hija Kim Kardashian. Las tres posaron juntas y mostraron mucha complicidad a lo largo de toda la noche, según fuentes presenciales.

Además, la lista de invitados se completaba también con Jeff Bezos, fundador de Amazon, que acudió con su prometida, Lauren Sánchez. Tampoco quiso perderse la cita la actriz Eva Longoria.