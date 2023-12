Julia Roberts se pronuncia por primera vez sobre la “desgarradora” pérdida de Matthew Perry

Hace un mes y medio que el mundo del espectáculo se puso de luto por la muerte del icónico actor Matthew Perry. Al conocerse la noticia las redes sociales estallaron en recuerdo del que fue uno de los personajes más populares de ‘Friends’. Julia Roberts no había querido hablar del tema, pero finalmente ha dedicado un momento para recordar públicamente al que fue su expareja.

Matthew Perry tenía 54 años cuando fue hallado muerto en su jacuzzi el pasado 28 de octubre. Julia Roberts tuvo una breve relación con el que interpretó al personaje de Chandler Bing, por lo que extrañaba que no se hubiera pronunciado sobre este triste suceso. En una entrevista que concedió a ‘Entertainment Weekly' ha hablado finalmente sobre esta pérdida y lo que supuso para ella.

“La muerte repentina de alguien tan joven siempre es devastadora. Un suceso como este nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a continuar de la manera más positiva que podemos”, ha expresado la actriz que dio vida a la protagonista de ‘Pretty Woman’.

Actor Matthew Perry arrives for the Vanity Fair after-party at Morton's, Melrose Avenue in Los Angeles, following the 76th Academy Awards. Myung Jung Kim DPA vía Europa Press

Julia Roberts también apareció en un cameo para la serie de ‘Friends’. En las memorias de Matthew Perry, ‘Amigos, amantes y aquello tan terrible’, explicó que la actriz solo aceptaría aparecer en el programa “si le explicaba adecuadamente la física cuántica”. Este fue el inicio de una serie de mensajes en los que los actores comenzaron a ver la química que había entre ambos. “Ella le enviaba preguntas sobre: '¿Por qué debería salir contigo?' Y todos en la sala de escritores lo ayudaron a explicarle por qué”, relató años más tarde Alexa Junge, guionista de la sitcom.

Finalmente, estas técnicas de cortejo fueron efectivas, Perry y Roberts ya estaban saliendo cuando se filmó el capítulo de ‘Friends’ en el que la actriz aparecía. Sin embargo, la relación solo duró unos meses y la causa de su ruptura se debió a las inseguridades de Matthew Perry: “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente; nunca podría ser suficiente. Estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado. Entonces, en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”, desveló el actor en un capítulo de sus memorias.