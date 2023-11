Kourtney Kardashian y Travis Barker acaban de ser padres de su primer hijo juntos

El reality familiar de las Kardashian muestra gran parte de su vida y su modo de afrontar las dificultades. No es el primer niño en el clan familiar de esta mediática familia. Los hijos anteriores de Kourtney Kardashian, más los de sus hermanas Kim, Khloe y Kiley ya forman una familia muy grande y unida que seguro no dudan en dar la bienvenida a este nuevo integrante.

Esta madrugada los medios Norteamericanos han anunciado el nacimiento del primer hijo juntos de Kourtney y Travis. Y es que aunque ninguno de los dos se ha pronunciado desde sus redes sociales, medios como ‘People’ han visto a Kiley Jenner, hermana pequeña del clan, saliendo junto a su pareja Timothée Chalamet del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, en California.

Desde la plataforma de streaming en la que se emite el programa de las Kardashian se ha hecho partícipe a la audiencia de lo muy esperado y buscado que era este niño para Kourtney Kardashian, hermana mayor del clan, y Travis Barker, batería del grupo Blink-182. Tras muchos intentos, decidieron optar por la fecundación in vitro para conseguir quedarse embarazados.

Y también en su ‘Instagram’ compartía que esta experiencia estaba siendo algo más dura que sus anteriores embarazos. “Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida a mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto”, compartía en un post en la red social en la que le da la mano a su pareja. Complicaciones en el embarazo le hicieron tener que ser intervenida quirúrgicamente, por fortuna todo salió bien.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé a salvo fue la verdadera bendición”, terminaba de relatar Kourtney en su post, muy agradecida porque fuera todo más fácil ahora.

Por el momento, aún no ha trascendido el nombre que han escogido para este bebé, pero Travis contó en el podcast ‘One life one chance’, creado por Toby Morse, que le gustaría que él pequeño naciera en Halloween y se llamara Rocky Thirteen Barker. Puede que su primer deseo no se haya podido cumplir, aunque quién sabe si ese será el nombre final para el nuevo miembro de la gran familia Kardashian.