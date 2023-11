Linda Evangelista, incapaz de asumir su imagen: “La vida es mejor sin espejos”

Fue una de las modelos más fotografiadas de los años 90. Acumuló unas 700 portadas de revistas durante su carrera y sirvió de musa para los más grandes diseñadores. Hoy ya no se atreve a mirarse a los ojos en el espejo. Así lo revela Linda Evangelista en una entrevista con el diario británico The Sunday Times. De hecho, la ex top model de 58 años vivió recluida durante casi cinco años tras una operación de CoolSculpting (práctica de medicina estética que consiste en destruir la grasa localizada mediante frío) que se convirtió en una "pesadilla", "distorsionando" su rostro. y cuerpo.

Aunque ha realizado algunas reapariciones públicas e incluso una nueva portada de British Vogue en los últimos años, eso no quita que afirme haber hecho las paces con su imagen. "Oh, no me miro al espejo. Mi hijo a veces me dice: 'Tal vez quieras saber que tienes un grano en la barbilla. Y yo digo: '¿Qué?' Pero la vida es mejor sin espejos", señala la modelo en la entrevista.

En el artículo la top de los 90 revela que los bultos provocados por la operación se están recuperando lentamente, al igual que sus sentimientos hacia ellos se están calmando, gracias a numerosas terapias. "Ya no me culpo. Ya no soy duro conmigo mismo. Lo que la gente piensa de mí todavía me molesta un poco, pero antes me molestaba mucho. Ahora sé que no hice nada malo. Durante mucho tiempo pensé que sí".

Ahora, la canadiense intenta recuperar la confianza en sí misma. "Estoy trabajando duro para deshacerme de la culpa y la vergüenza. Y no dejaré que esto arruine mi vida. No me habría quedado encerrada si hubiera sabido a cuánta gente le importaba", lamenta.