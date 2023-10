Linda Evangelista revela que sufrió malos tratos: "Él sabía que no debía pegarme en la cara porque le generaba dinero"

La top model de los 90 ha hecho unas sorprendentes declaraciones en el documental de Apple TV+ Las Super Modelos. Linda Evangelista ha confesado el infierno que vivió durante su matrimonio con Gérard Marie, director de la prestigiosa agencia de modelos Elite Model.

La supermodelo, de 58 años, asegura que "él sabía que no debía tocarme la cara, no tocar nada con lo que se generase dinero". Marie fue acusado, después de su matrimonio con Evangelista, por varias mujeres de agresión sexual.

Evangelista y Marie se separaron en 1993 y, aunque siempre se rumoreó que en su relación había habido violencia conyugal, no ha sido hasta ahora cuando la modelo lo ha reconocido públicamente. "Me dijo que me daba el divorcio solo si él se quedaba con todo. Al menos estaba a salvo y pude recuperar mi libertad", ha señalado la modelo.

Asimismo, el documental ha sacado a la luz que Linda Evangelista ha sufrido en los últimos años momentos muy duros para ella por culpa de los efectos secundarios de un tratamiento estético al que se sometió y que la desfiguró por completo, pero, además, porque tuvo que enfrentarse a dos cánceres de mama.

Ahora, a sus 58 años, vuelve renovada a la industria de la moda, y ha vuelto a subirse a la pasarela.