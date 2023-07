Mick Jagger cumple 80: Bisabuelo, abuelo, boda a la vista y nuevo disco

Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, cumple hoy 80 años en plenas facultades físicas y mentales. El líder de la legendaria banda de rock acaba de terminar su enésima gira al filo de las ocho décadas y no parece que haya un final en el horizonte. Jagger conoció a Keith Richards cuando tenía 7 años, en su escuela en Dartford. Más tarde se cambió de colegio y no volvieron a encontrarse hasta una década después. La casualidad hizo que se volvieran a ver en un andén.

El vocalista y cofundador del grupo The Rolling Stones, Mick Jagger, en un concierto en el Wanda Metropolitano Ricardo Rubio Europa Press

El club Marquee de Londres vio la primera actuación del octogenario, versionando canciones de artistas estadounidenses, con las que alcanzó el número uno en las listas de música británicas, hasta que comenzó a escribir sus propios temas. Se convirtieron en compositores de otros y también de ellos mismos. Era 1963 y los Beatles ya eran el grupo más famoso del mundo. Dos años después (I Can't Get No) Satisfaction les colocó cerca de los de Liverpool, animados por la prensa a enfrentarse, como ocurrió después con Blur y Oasis.

Mick Jagger by Jean-Marie Périer Jean-Marie Périer

Su vida ha estado marcada por los escándalos y por el consumo de drogas, que Brian Jones no logró superar (se ahogó en su casa en raras circunstancias después de abandonar el grupo). En los 70, fue la época glam del grupo, representada también por David Bowie, y el momento de la llegada de Ronnie Wood (ex Faces, la banda de Rod Stewart) y de los discos Sticky Fingers o Exile on Main St.

Los Rolling Stones, de izda, a dcha. Charlie Watts, Ronnie Wood, Keith Richards y Mick Jagger, en Londres ANDY RAIN EFE

En los 89 Jagger sacó varios díscos en solitario alcanzando un gran éxito, aunque no tanto como el que obtuvo con su banda. Comenzaron las grandes giras, que se extienden ya por tres décadas de llenos mundiales tras la reconversión de Jagger, que dejó atrás las drogas para sustituirlas por el yoga, la alimentación saludable y la meditación. Un único susto de salud. En marzo de 2019 tuvo que ser intervenido de un problema cardiaco, pero retomó su gira seis semanas después.

Se casó dos veces y fue padre de ocho hijos de cinco relaciones distintas. El primero nació en 1970 y el último en 2016, cuando Jagger había cumplido los 73 y cuando ya hacía dos años que era bisabuelo. El bisabuelo, abuelo, padre, hijo y hasta «madre» del rock, según dijo Bowie: «Creo que Mick Jagger estaría asombrado si se diera cuenta de que para muchas personas no es un símbolo sexual, sino una imagen maternal».

Entre sus próximos proyectos, un disco en preparación y una boda. Mick Jagger volverá a decir "sí, quiero" por tercera ocasión en su vida. El líder de los Rolling Stones, de 79 años, se casará con su novia Melanie Hamrick, de 36. La pareja, que tiene casi una década de relación, tiene un hijo, Deveraux Octavian, quien nació en diciembre de 2017. De acuerdo con la prensa británica, Melanie, quien se desempeña como bailarina de ballet, fue fotografiada luciendo un gran anillo, lo cual despertó los rumores de una boda.