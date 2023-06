¿Quién es Tokischa? La rapera con línea directa con Madonna

“La Resistencia” de David Broncano ya ha sido escenario de varios de los momentos más sorprendentes de la historia de la televisión española, pero nunca antes se había interrumpido una entrevista con la llamada de una cantante de la talla de Madonna. La rapera Tokischa fue la invitada del último episodio del programa de Movistar Plus y dejó sin palabras al presentador cuando aseguró que la artista estadounidense la estaba llamando.

El momentazo ha sido de lo más comentado en redes sociales, y aunque se trata de una rapera de renombre con una consagrada carrera musical, todavía hay quien se pregunta quién es Tokischa, la invitada de “La Resistencia” que puso en contacto a Broncano con Madonna. Se trata de una joven de 27 años original de Puerto Plata, en República Dominicana.

Rosalía, Tokischa y Nathy Peluso son algunas de las cantantes que integran esta nueva corriente compositiva desinhibida y sexualmente liberadora Marta Moleón Marta Moleón

Tras encadenar varios trabajos precarios, incluida la prostitución, la cantante vio la luz al final del túnel después de que un productor le ofreciera inmiscuirse en la industria de la música cuando tenía 20 años. Desde entonces, su carrera ha ido in crescendo y a lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas internacionales tan importantes como como J Balvin, Madonna, Anuel AA u Ozuna, aunque en España es más conocida por su tema junto a Rosalía, “Linda”.

Pese al éxito cosechado, Tokischa también se ha visto envuelta en diferentes polémicas a consecuencia de lo explícito que suele ser el lenguaje que utiliza en sus canciones. De hecho, el videoclip de “Perra”, el tema que desarrolló junto a J Balvin, fue retirado de algunas plataformas, incluida Youtube, después de que el Gobierno de Colombia lo considerara racista, sexista y misógino. Unas acusaciones con las que la cantante no estaba de acuerdo y que no parecían importarle. “No sé qué pasó con el video. No tuve una explicación directa, tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere”, dijo en una entrevista en “W Radio”.