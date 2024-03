Rafa Nadal, nadie puede con su imagen millonaria

Dicen de Rafa Nadal que ha tomado una curva peligrosa a gran velocidad o que está jugando con fuego empapando antes las cerillas de gasolina. Eso y mucho más dicen de él quienes practican este entretenido deporte nacional que es el rumor. ¿Rafal imprudente? ¿Él mismo que con su espartana cabeza calibra las fuerzas que le quedan para afrontar un final apoteósico de su legendaria carrera? ¿Quién está interesado en enlodar su reputación? Al tenista mallorquín le han salido justicieros por todas partes por la firma de un acuerdo con la Federación de Tenis de Arabia Saudí que le convierte en embajador del deporte en un país que vulnera los derechos humanos y aplica la pena de muerte.

Se le acusa de traicionarse a sí mismo y de lavar la imagen de una nación embarrando su propia marca Nadal. Él asume las críticas, pero no admite, de ningún modo, que se interprete su contrato como una calculada estrategia de «sportswashing», que es como se conoce al blanqueamiento deportivo. Es algo recurrente cuando ciertos gobiernos organizan competiciones y patrocinios o compran equipos para tapar sus atrocidades aprovechando los valores y la fascinación que acompañan al deporte y a sus estrellas. Nadal insiste en que no es su caso.

Es verdad que reúne valores y fascinación como ninguna otra figura deportiva, pero no es suficiente para hacerle sospechoso. Así nos lo indica su tío Toni Nadal, entrenador desde el inicio de su carrera hasta 2017 y, por tanto, una de las personas que mejor le conocen. «Rafael vio en esta propuesta la ocasión de promover el tenis y los valores que conlleva el deporte entre la población más joven de este país. Para él es un reto más y una oportunidad extraordinaria de inspirar en estos niños y adolescentes valores y capacidades con los que construirán un país mejor. En este juicio al que se le está sometiendo veo demasiada hipocresía. ¿Valoramos uno por uno los países en los que se celebran competiciones de cualquier otro deporte o eventos de alto nivel en otros ámbitos?»

Toni, no obstante, resta importancia a la crítica. «La honestidad de Rafael está fuera de toda duda y unas opiniones no van a echar por tierra una reputación de más de dos décadas. No hará nada fuera de su único objetivo, que es formar parte del crecimiento y progreso de esos jóvenes. El deporte tiene ese poder de transformar vidas y Rafael puede hacer mucho bien», expresa. En cualquier caso, la palabra renuncia está en su vocabulario cuando no tiene garantía de máximo nivel. En lo personal y en lo profesional. Lo ha hecho estos días descartando jugar en Indian Wells, uno de sus torneos favoritos, y lo haría si alguna circunstancia le exigiese salirse del camino trazado. Él mismo lo ha declarado.

Sin margen de error

Deportivamente, el mallorquín, de 37 años, empieza a estar al límite. Sabe que cada lesión o golpe es un retroceso a nivel tenístico, físico y mental. Podría pensarse que este momento de vulnerabilidad sería, en cuanto a imagen, el menos indicado para dar un traspié en alguna de sus decisiones. Desde la consultora Personality Media, sostienen, con datos en la mano, que Rafa Nadal no es ningún ídolo con pies de barro, por más que a alguien le interese relatar una crónica con esta posibilidad.

Según esta firma, que sondea cada seis meses a la población para descubrir qué valores transmiten 2.600 celebridades del país y cuáles son sus puntos más o menos fuertes, el tenista mallorquín es el soberano absoluto dentro y fuera de las canchas. «Se mantiene en lo más alto desde que empezamos nuestros estudios, lo que confirma que es muy difícil que se repita un fenómeno como el suyo. Sus índices de popularidad, liderazgo y confianza son imbatibles. Es el deportista más conocido y reúne las mejores notas en confianza, profesionalidad, liderazgo e imagen saludable. También en cualquier estudio comparativo con las principales estrellas internacionales, siempre es el líder».

Hace ya 15 años, Santiago Álvarez de Mon, profesor del IESE Business School de Madrid, analizó su figura junto a Carlos Costa, extenista y mánager de Rafa Nadal, como «un caso de estudio». Destacó en su informe rasgos que, de acuerdo con Personality Media, no se han alterado con el tiempo. En primer lugar, un talento natural que se manifiesta tanto al coger la raqueta como en su prodigioso físico, en la coordinación de sus movimientos o en la asimilación de los espacios.

Álvarez de Mon evaluó también su perseverancia, su madurez, su equilibrio, su resistencia mental y su ambición. No admite otro resultado que no sea la victoria. «Hay jugadores que pierden los partidos en el vestuario, incluso antes de salir a la cancha. Le miras a los ojos y ves la mirada de un perdedor. Nadal, si pierde, lo hace en la ducha, exhausto, con su motor de gasolina totalmente vacío, y por méritos del contrario. El no pierde, le gana el otro». Llamativa es también su concentración, inalterable desde el primer al último punto del partido. Nadal tiene además una capacidad de sufrimiento difícil de ver en otros deportistas. Ahí ha tenido mucho que ver su tío Toni con su mantra: «En esta vida hay que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas…»

No es ningún ídolo con pies de barro

Con esas credenciales, Rafa ha construido una marca propia muy solicitada en la publicidad. De hecho, los ingresos por su imagen podrían cuadruplicar a los que proceden del propio juego. Es una apuesta segura para toda compañía que desee vincular su imagen de marca con este símbolo que con el tiempo ha ido incrementando su fuerza de mito. Kia, Nike, Mapfre, Movistar, Banco Sabadell, Cola Cao, Banesto, Babolat, Time Force, Nintendo o Tommy Hilfiger han confiado en él de una manera sólida y alargada en el tiempo. Y podrían ser muchas más, según nos indican, pero entre sus virtudes está la de saber escoger, una apreciación que ahora cobra doble sentido.

Es difícil, observan desde Personality Media, vislumbrar una caída en su notoriedad, como sí ocurrió con Leo Messi a consecuencia de sus delitos fiscales. «El fraude a Hacienda es un tipo de escándalos que sí pasan factura en la percepción que tienen los ciudadanos de los personajes famosos, incluso tratándose de figuras tan admiradas en el campo. Nos toca a todos el bolsillo y eso no se pasa por alto».

Su tío, Toni Nadal, zanja la polémica volviendo al carácter de su sobrino y a una ética de trabajo que le reconoció hasta su rival Roger Federer. «Unos comentarios no van a desviar el respeto ganado ni a dañar un símbolo que se sostiene por su resistencia y esa mente inquebrantable. Tiene una lección de vida que puede implantar allá donde se le requiera y eso le permite moverse con la conciencia muy tranquila».

El pequeño Rafa, su trofeo más preciado

La paternidad ha cambiado a Rafa Nadal su horizonte de vida, aunque realmente la familia siempre ha sido su mayor soporte. Su madre, padre (fallecido en 2023), tío, hermana y, especialmente, su mujer, Mery Perelló, han sido claves para su estabilidad emocional desde que empezó. Viajan con él, asumen funciones en el entorno profesional, le animan y le aúpan. Todos hacen piña y reman en una única dirección, la que más favorece al tenista. Le han aportado esa tranquilidad necesaria para sumar títulos y reconocimientos. Mery ofrece una imagen muy cuidada y positiva, pero de bajo perfil, lo que explica que, contrariamente a Rafa, apenas haya despertado interés en las marcas para sus campañas.