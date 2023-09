Tiziano Ferro pide el divorcio a su marido y está ‘atrapado’ en Los Ángeles por sus hijos

Una epidemia silenciosa se extiende entre los famosos nacionales e internacionales y es que parece que las rupturas se están propagando sin control entre las estrellas del papel cuché. Ahora le llega el turno a Tiziano Ferro, que a sus 43 años ha decidido tomar los mandos de su vida y comenzar a dar sus primeros pasos en solitario, lo que incluye plantarle sobre la mesa los papeles del divorcio a su marido, Victor Allen. Contrajeron matrimonio en julio de 2019 y se instalaron en Los Ángeles dispuestos a ser felices y envejecer juntos, pero cuatro años de jurarse amor eterno han decidido poner punto y final a su unión, con la justicia como testigo.

Tiziano Ferro ha querido explicar a sus incondicionales fans el motivo por el que se ve obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales. Asegura estar atravesando un “delicado momento”, pero para que no salten las alarmas y se comience a especular con posibles problemas de salud o cualquier otra versión alternativa, no ha tenido más remedio que detallar que su matrimonio con Victor Allen se ha ido al traste y que ya han iniciado los procedimientos judiciales necesarios para disolver su matrimonio.

Lo hace en un extenso comunicado de prensa publicado en sus redes sociales personales y escrito en tres idiomas, en el que detalla que no podrá atender sus responsabilidades profesionales, ante la imposibilidad de conciliar la parte laboral con la familiar. Y es que ahora su prioridad es estar al lado de sus hijos, a quienes “no puede llevar a Italia” consigo. De ahí que decida continuar en Los Ángeles, a la espera de que su situación se solucione: “Comenzó hace tiempo una dolorosa separación de Victor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco iniciamos los trámites de divorcio. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo”.

Pese al duro trance que le está tocando atravesar, Tiziano Ferro se muestra positivo, porque confía en que “este momento oscuro pasará y volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida… de nuestra vida”. No podrá afrontar la presentación de su novela, pero “por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia”, mantiene. Ahora se centrará no solo en el cuidado de sus vástagos, sino también en la disolución de su matrimonio con Victor Allen, al que conoció hace seis años y que se convirtió en su marido en 2019 en una hermosa boda celebrada en la costa de Lacio.