Topuria, una máquina en el octógono... y haciendo dinero

Es Ilia Topuria, el «Matador», y desde hace nueve meses convierte en oro todo lo que toca. El famoso peleador de las MMA (siglas de las Artes Marciales Mixtas en inglés) es la nueva estrella de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la mayor organización de artes marciales del mundo. Campeón mundial del peso pluma, se ha convertido por derecho propio en una estrella rutilante del firmamento mundial tras la estela dejada por la retirada de Conor McGregor.

UFC 308: Ilia Topuria reina en Abu Dabi noqueando a Max Holloway Agencia AP

El hispano georgiano, desconocido hace un año, disfruta hoy de la amistad de famosos patrios que se pegan por acompañarle al octógono, como es el caso del futbolista Sergio Ramos o el diestro Alejandro Talavante, presentes en primera fila en su pelea del pasado fin de semana en Abu Dabi. El mismo Rey Juan Carlos quiso estar presente en la velada ocupando una localidad en primera fila. Su fama como deportista sólo es comparable con su irreverencia, como el pasado fin de semana, cuando fue duramente criticado por darle un beso en la frente al Rey. Su presunta respuesta: «No me da vergüenza besarle en la frente, lo que me daría vergüenza es votar al PSOE», también se hizo viral. Según su equipo de «management», nunca pronunció eso.

Violeta Mangriñán, su pareja Fabbio e Ilia Topuria. @violeta

Tras su victoria ante Max Holloway, Topuria se coloca en una posición privilegiada dentro del universo de la UFC. Con un récord de victorias (16-0), también salta a la lista de los deportistas mejor pagados del mundo. Ilia venía de ganar en febrero por KO ante Alexander Volkanovski. Aquel triunfo le permitió alcanzar el título mundial del peso pluma de UFC convirtiéndole también en una máquina de hacer dinero, más allá del ring. Atendiendo sólo al octógono, ganó en su combate de febrero ante Volkanovski del año pasado una bolsa más que jugosa. El peleador se embolsó 532.000 dólares (490.000 euros), de los cuales 500.000 dólares correspondían a su salario base y 32.000 a incentivos adicionales. Unas cantidades a años luz de Conor McGregor, el espejo en que se mira el español, que ganó en 2022, su último año en activo, unos 147 millones de euros.

No sólo de vive de sus puños

Para organizar su fortuna, Ilia fundó en octubre de 2021 Topuria Sports SL, una sociedad radicada en Madrid a través de la que factura los emolumentos de su carrera deportiva. La sociedad, dedicada a «la promoción y fomento de iniciativas empresariales, (…) la promoción del deporte, (…) la actividad física y la representación», sufrió cambios en su organigrama hace escasamente un mes. El pasado 13 de septiembre, Ilia, relevaba a su padre, Zaza Topuria, como administrador solidario de la sociedad, colocándole en el cargo de apoderado de la misma.

Al mismo tiempo que aumentaba las funciones ejecutivas de su progenitor, el deportista se nombraba administrador único de la sociedad. Pero Topuria no sólo vive de sus puños. Su éxito no ha pasado desapercibido para las marcas que le pretenden para asociarse a su imagen. Esta semana el deportista ha firmado junto a su mujer, Giorgina, un contrato con la firma de lujo Dolce&Gabbana Beauty, para prestar su imagen en la promoción de sus dos nuevos perfumes «K & Q Eaux de Parfum Intense». Con el leit motiv, «The most powerful union», la pareja es la imagen de la nueva campaña de dos fragancias. Quien quiera copiar el perfume de la pareja tendrá que rascarse el bolsillo. En sus dos formatos (de 50 y de 100 ml) se vende a un precio de 100 euros y 136 euros respectivamente.

Pese a su éxito, o precisamente por él, Topuria no deja indiferente a nadie. Ni siquiera a la clase política. Esta semana se conocía que el Ayuntamiento de Barcelona vetaba al peleador en su deseo de realizar un evento de la UFC en 2025 en España. ¿Por qué? Según avanzó este miércoles la cadena RAC1, la ciudad condal no quiere dar cabida a un evento con muchos detractores debido a su violencia. Curioso cuando el pasado 19 de octubre, la empresa WOW –la gran promotora a nivel MMA de España–celebró en el Pabellón del Valle de Hebrón, de Barcelona, uno de sus eventos dando cabida a más de 2.500 aficionados. Para Topuria no es un problema. Ni siquiera era su opción preferida. Su sueño es celebrar un combate en el Santiago Bernabéu, y llenar el coso con aforo para 81.000 aficionados. Sería un sueño hecho realidad para un madridista como él. Además, Madrid es desde hace unos meses su nueva residencia.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui Cordon Press

El deportista se mudó desde Miami, donde residía, para trasladarse a Madrid, a un chalet de la urbanización Las Lomas (Boadilla del Monte), junto a su mujer y su hija Giorgina, nacida el pasado mes de julio. Profundamente religioso, Ilia agradecía el ser padre por segunda vez. «No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto». No era su primera paternidad. Topuria tiene un hijo, Hugo, de cinco años, nacido de una relación anterior. Mientras busca un nuevo contrincante para defender el título, y aumentar de paso su cuenta bancaria, Topuria continúa en la capital con su vida de lujo: avión privado, un superdeportivo Aston Martin DB12 y una impresionante mansión donde comparte vecindario con otros famosos como Thibaut Courtois, Melendi, Manu Carrasco o Dani Carvajal.