Giorgina Uzcategui, la «matadora» tras de Ilia Topuria: «Es muy dulce»

Eran las nueve y media de la noche en Los Ángeles, e Ilia Topuria abandonaba el octógono del Honda Cender de Anaheim (California), con el cinturón de campeón del mundo de MMA (Mixed Martial Arts) del peso pluma colgado en su cintura. Al terminar su pelea contra Alexander Volkanovski, «El Matador», como le apodan, sorprendió a todos cediendo parte del protagonismo y ayudó a bajar las escaleras del octágono a su novia, Giorgina Uzcategui, la joven morena, que ocupa su corazón. ¿Pero quién es Giorgina, la mujer que se mantiene en la sombra tras el campeón mundial? La historia de amor entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui comenzó de forma casi inesperada. Ambos se conocieron en una cena, pero la llama no prendió desde el primer momento. Al menos no para Giorgina. A la joven no terminaba de convencerle la diferencia que había entre el cariñoso hombre que la intentaba conquistar y el peleador que se subía al octógono. «Al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: Esta es otra persona, ¿cómo es posible? Él es tan dulce y luego... casi mata personas», reconocía. Topuria por su lado cayó rendido a sus pies en cuanto la vio. «Pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios».

Tras vencer las reticencias iniciales, Topuria y Giorgina se convertían en pareja mudándose a vivir juntos a Miami, donde residen actualmente. Pese al poco tiempo que llevan juntos, se muestran como una pareja más que consolidada. Tanto es así, que no han esperado para aumentar la familia. Tras la pelea, Uzcategui y Topuria el sábado pasado sorprendían a todos anunciando que estaban embarazados. Para ello, la pareja montaba su particular «gender reveal», una fiesta donde revelaban para familia y amigos el sexo del bebé: una niña. Vestidos para la ocasión el peleador y su pareja abrían una gran caja llena de globos rosas. El bebé que se espera para el verano será el segundo hijo en el caso de Topuria, que tiene un hijo de una relación anterior, y el primero para Giorgina.

Empresaria de éxito

La dueña del corazón del campeón del mundo es mucho más que una cara bonita. Giorgina estudió Administración de Empresas en el Miami Dade College y amplió su formación en la Universidad de Suffolk de Boston. Aparte de su carrera como «influencer» (su Instagram tiene más de 228.000 seguidores), tiene una importante carrera como empresaria. Es CEO de Future & Energy, una empresa de energías renovables que opera en Estados Unidos. Fundó la empresa en abril de 2022. Antes de convertirse en su propia jefa, Uzcategui había trabajado en varios sectores, todos ellos relacionados con la venta y el marketing.

Por entonces ya compaginaba su trabajo con su pasión por las redes sociales, desarrollando una prolífica carrera como «influencer». Sus conocimientos serán de gran ayuda a su marido, que también ha empezado a dar sus primeros pasos como empresario. Topuria figura como administrador solidario desde noviembre de 2021 de Topuria Sports SL, una sociedad dedicada a la explotación y promoción del deporte y la actividad física, así como la gestión, intermediación y representación de deportistas. A pesar de ser el máximo accionista, el deportista comparte protagonismo en la empresa con su padre Zaza Topuria. Fundada con un capital social de 20.000 euros, se desconoce cuál es la salud empresarial de la sociedad pues aún no ha presentado cuentas. El último cambio tiene que ver con un traslado de domicilio de la sociedad, que se muda al centro de Alicante.

A ver quién tiene las «bolas» más grandes

Tras conseguir su sueño de convertirse en campeón mundial Topuria ya está a la caza de su próximo reto: traer por primera vez en la historia una pelea de MMA a nuestro país. Topuria, sabedor de que el circo de la MMA tiene tanto de deporte como de espectáculo, no perdió un sólo minuto y calentó la pelea nada más bajar del octógono con un mensaje para el irlandés: «Conor McGregor, si todavía tienes pelotas, estaré esperándote en España». La respuesta del irlandés no se hizo esperar. «Tengo las bolas enormes, por eso tengo 4 hijos», respondía MacGregor a través de las redes sociales.