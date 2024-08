Will Smith y Antonio Banderas acercan Hollywood a Marbella en el 15º aniversario de Starlite Occident

La cantera de Nagüeles se ha convertido un año más en el escenario de la gala solidaria de Starlite Occident, que en esta ocasión ha sido más especial de lo habitual porque se celebraba el 15º aniversario de la iniciativa. Quizás por esto se quiso contar con un invitado de honor de excepción, el mismísimo Will Smith. Aunque no atendió a los medios, sí posó en el photocall con Antonio Banderas, el anfitrión junto a Sandra García-Sanjuán, la creadora del festival; e hizo las veces de animador a lo largo de la cena.

El actor estadounidense se paseó por todas las meses para divertir a los asistentes, e incluso subió al escenario para cantar algunas pujas a ritmo de rap. También se animó a tocar las palmas durante la actuación de India Martínez, e intercambió algunas palabras en español con algunos invitados, un idioma que más o menos maneja, tal y como ha demostrado en sus muchas intervenciones en “El Hormiguero” de Pablo Motos.

Algunos de los invitados en el afterparty de la gala de Starlite Occident

Uno de los mejores momentos de la noche llegó cuando Smith, junto a Juan Peña, dedicó el “Cumpleaños feliz” a Antonio Banderas, que en realidad no alcanzará los 64 años hasta este sábado 10 de agosto. Un aniversario que cae en fin de semana y que seguro que el artista malagueño aprovechará para celebrar por todo lo alto.

Algunos de los invitados en el afterparty de la gala de Starlite Occident

Banderas aprovechó la ocasión para desmentir algunos rumores relativos al derribo de su vivienda en Marbella, de la que asegura: “nadie me ha tirado mi casa. He sido yo porque quiero una a mi gusto. No he tenido ningún problema legal y tampoco con la Ley de Costas. Se han dicho muchas incongruencias. La única verdad es que se la construyó Encarna Sánchez a su gusto y ya tenía muchos años”.

Carmen Lomana en el afterparty de la gala de Starlite Occident

Además de Banderas y Will Smith, otras muchas estrellas desfilaron ayer por la alfombra roja de Starlite Occident, entre las que destacaron nombres como Margarita Vargas y su esposo Luis Alfonso de Borbón, el exfutbolista Puppi Zanetti, Cayetana Guillén-Cuervo, Carlos Vives, India Martínez, Macarena Gómez y Aldo Comas; Paula Echevarría y Miguel Torres; Irene Villa y David Serrato; Toni Acosta; María Casado; Blanca Paloma; Carmen Lomana; Miguel Poveda; Marta y Jaime Martínez-Bordiú; Paloma Ponce Cuevas; Gunilla von Bismarck; Víctor Puerto y Noelia Margotón; Juan Peñay Sonia González; Casilda Guerrero Burgos y Rodrigo Moreno de Borbón; Mónica Hoyos; Mireia Lalaguna; Poty Castillo; Sofía Ellar o Agustin Bravo.