Will Smith confiesa en 'El Hormiguero' su mayor aprendizaje vital: "En los últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos"

En una semana repleta de grandes invitados, 'El Hormiguero' ha alcanzado su punto álgido con la presencia de Will Smith. El famoso actor estadounidense, amigo de Pablo Motos, regresó al programa de Antena 3después de tres años para promocionar la cuarta entrega de una de sus franquicias más icónicas: "Bad Boys 4: Ride or Die", que se estrenará en cines el próximo 7 de junio.

Desde el momento en que Smith entró en al plató en coche, quedó clara la fuerte conexión y amistad entre él y Motos. Las primeras palabras del presentador hacia el actor fueron: "Soy el hombre más feliz de la tierra. Tú eres mi hermano". Este sentimiento fue reciprocado por Smith, quien, en un español muy trabajado, bromeó y mostró su aprecio por Motos y el programa: "Tú eres muy guapo, ¿qué te has estado haciendo?".

Durante la entrevista, Pablo Motos sorprendió a Smith con un vídeo recopilatorio de sus ocho apariciones anteriores en 'El Hormiguero', una tradición del programa para los invitados que han asistido diez veces y que forman parte del club platino. Will, visiblemente emocionado, afirmó: "Guau. Mucho tiempo juntos. Es muy guay siempre estar aquí".

La entrevista giró en torno a la promoción de "Bad Boys 4: Ride or Die". Smith destacó la "química" entre él y su coprotagonista, Martin Lawrence, comparándola con la relación que tiene con Motos. "Es la mejor película de la serie. Tiene mucha comedia, y la química entre Martin y yo es la misma que la química entre tú y yo", aseguró.

Además, Smith habló con admiración sobre Lawrence: "Martin es un genio de la comedia. Necesita el guion, pero puede inventar en el momento. Es muy divertido trabajar con Martin, es la persona más honesta que conozco. Es un gran amigo". Además, Smith compartió detalles sobre su intensa gira mundial para promocionar la película: "He recorrido ocho países en 14 días. Lo malo es que no duermo mucho, aprovecho para dormir en el coche en los traslados".

El actor también reflexionó sobre las exigencias físicas del rodaje: "Las escenas de acción son mucho más difíciles después de cumplir 50 años. En mi mente tengo 28, 30 años. Pero en mis rodillas tengo 80", comentó entre risas. "Te puedes lesionar muchísimo durmiendo, duermes en una postura rara y te levantas lesionado".

Sobre su carrera y la acogida de sus películas, Smith fue sincero: "En los últimos años no me obsesiono con la taquilla porque he madurado. Pero creas un proyecto y quieres que a la gente le guste, y a veces les gusta y otras no". También habló sobre su enfoque creativo: "Cuando creo un personaje lo hago desde el corazón. Es como si fuera un hijo mío, es mi bebé y quiero que a todo el mundo le encante".

Aunque Motos no abordó el incidente de los Óscar, Smith dejó reflexiones que parecían referirse a aquel momento: "Cuando hago algo lo hago a tope". En una nota más seria, Smith compartió: "Lo más importante para mí ha sido aprender a aceptar el hecho de que soy un ser humano y no soy perfecto. Y esa búsqueda de la perfección puede hacer que no te gustes nada y pierdas tu autoestima".

La entrevista concluyó con Smith revelando aspectos personales, como su "amor por las tartas, el dolor de espalda que siente al despertar y sus experiencias pidiendo fotos a otros famosos", incluyendo a Michael Jackson, a quien conoció en una gala de premios. La noche en 'El Hormiguero' fue, sin duda, memorable, con Will Smith dejando claro por qué sigue siendo una de las estrellas más queridas y carismáticas de Hollywood.