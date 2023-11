Will Smith niega los rumores de homosexualidad

Will Smith ha negado las acusaciones de homosexualidad. En un comunicado emitido anoche, el actor asegura que es falso que mantuviera relaciones sexuales con el actor Duane Martin, con el que compartió protagonismo en la existosa serie de los 90, "El príncipe de Bel-Air".

Fue Bilaal, ex amigo y asistente de Smith, quien hizo las acusaciones en una entrevista explícita con Tasha K. Bilaal afirma que una vez se encontró con la estrella de "Men in Black" y Martin manteniendo relaciones en el camerino de éste. "Abrí la puerta del camerino de Duane y fue entonces cuando vi a Duane teniendo sexo anal con Will", dijo. También hizo afirmaciones poco halagadoras sobre la virilidad de Smith.

El representante de Will Smith insiste en que la historia es "completamente inventada" y asegura que el actor está "considerando emprender acciones legales". No es la primera vez que se habla de la orientación y preferencias sexuales de Will Smith, sobre todo tras la publicación de la biografía de su mujer, Jada Pinkett.

Por su parte, Duane Martin no se ha pronunciado al respecto. El actor se divorció de su mujer, Tisha Campbell, en 2020. Ambas esposas de los actores ya negaron en su momento los rumores que entre ellos pudiese existir algo más que una amistad.