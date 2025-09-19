David Muñoz, de Estopa, se matricula en Historia en la Universidad de Barcelona a los 49 años

David Muñoz, reconocido cantante de Estopa, ha emprendido un nuevo camino académico al matricularse en el grado de Historia en la Universidad de Barcelona (UB). La decisión llega tras la exitosa gira del 25 aniversario del dúo, celebrada junto a su hermano José Manuel con llenos absolutos en todo el país.

La noticia, compartida inicialmente por estudiantes en redes sociales, se propagó rápidamente, generando un impacto significativo con cientos de miles de visualizaciones y sorprendiendo a la comunidad universitaria y mediática.

La elección de la carrera no parece casual. Muñoz ha expresado en diversas ocasiones su interés por las humanidades y, en particular, por la Historia Antigua, disciplina que ahora estudiará de manera formal en una institución con siglos de tradición académica.

Criado en Cornellà, hijo de los propietarios de un bar y con experiencia laboral en distintos sectores antes de alcanzar la fama, procede de un entorno en el que la educación superior no ocupaba un lugar central. Su decisión refleja un interés personal por ampliar horizontes académicos en una etapa distinta de su trayectoria. A pesar de su intensa trayectoria con Estopa, incluyendo una gira conmemorativa reciente, Muñoz demuestra que es posible cultivar múltiples pasiones simultáneamente.