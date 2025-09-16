José Luis Martínez-Almeida se sincera sobre el parecido de su hijo Lucas: "Desgraciadamente, ha sacado de mí"

El 3 de julio de este año nació Lucas, el primogénito de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Después de vivir uno de los veranos más emocionantes de su vida junto a su bebé durante las 6 semanas de baja de permiso de paternidad, el alcalde de Madrid ha vuelto a sus compromisos institucionales, compaginando su cargo con la crianza del pequeño. Volcado totalmente en su bebé, ya ha expresado sus deseos de aumentar la familia junto a su esposa.

El parecido de su hijo

Desde que Lucas nació, el alcalde de Madrid ha sido preguntado en reiteradas ocasiones sobre el parecido de su hijo. En su última entrevista con Alberto Herrera, Martínez-Almeida se ha desvelado los rasgos que ha heredado de él.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Gtres

"Pues es difícil, de verdad. Es difícil decirlo. Yo hay una cosa que estoy seguro que el niño, desgraciadamente, ha sacado de mí. Bueno, o dos", ha comenzado diciendo el político popular. "Yo tengo orejas un poco pegadas. El niño tiene también pegadas, o sea, luego luego te lo enseño lo de las orejas pegadas. Luego que desgraciadamente tiene bastante papada y eso también característico mío, la verdad", ha revelado el alcalde madrileño.

Exprimiendo al máximo su paternidad

Martínez-Almeida está viviendo una de las épocas más bonitas de su vida tras convertirse en padre, cumpliendo el sueño de su vida. Exprimiendo al máximo su paternidad, el alcalde de Madrid ha confesado que ahora, tras el nacimiento de su hijo, "le cuesta más salir de casa, porque cuando le ves por las mañanas, cuando estás con él tiene un biberón pronto, que estamos Teresa y yo, luego sabes, quieres llegar antes porque quieres llegar antes a casa. Para mí es el gran cambio que yo he tenido en mi vida y es un cambio maravilloso".

Tal y como ha declarado, Martínez-Almeida tiene pensado ampliar su baja de paternidad. "Sí, sí, en mi opinión, sí. Pero ya no porque haya una obligación legal, sino porque yo creo que es un momento extraordinario inolvidable que creo que tienes que vivir no solo por el niño, sino sobre todo con tu pareja, en este caso con mi mujer, con Teresa. Ha sido una experiencia extraordinaria poder estar seis semanas", ha explicado en su entrevista con Alberto Herera.