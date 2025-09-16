Javier Tudela rompe su silencio tras hacerse pública la enfermedad de Marina Romero: "Vamos con todo"

Makoke y su familia atraviesan uno de los momentos más delicados de sus vidas. Fue a mediados del mes de agosto cuando la televisiva, a escasos días de su boda con Gonzalo, su pareja, anunciaba que posponía su enlace matrimonial, programado en septiembre en Ibiza. Para evitar especulaciones, la ex de Kiko Matamoros explicó que el motivo era un problema de salud de un familiar y pedía respeto ante esta situación.

Javier Tudela agradece el cariño recibido

Horas después de dedicarle una romántica publicación a su pareja Marina Romero en Instagram, Javier Tudela ha roto su silencio por primera vez y se ha pronunciado sobre la enfermedad de la madre de sus hijos. Abrumado por el cariño recibido estos últimos días, el hijo de Makoke ha querido agradecer las muestras de apoyo en estos momentos tan complicados. "Muchas gracias. Vamos con todo y a por todo", ha escrito en su último story de Instagram.

Javier Tudela está afrontando la situación con fortaleza, tal y como declaró Makoke el pasado fin de semana en "Fiesta". "Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto. Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible. Exploto, tenía que explotar. Llevamos tres semanas que es un no parar. Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público", confesó la colaboradora.

Marina Romero hace pública su enfermedad

Fue el pasado viernes 12 de septiembre cuando Marina Romero hizo pública su enfermedad a través de un post de Instagram compartiendo una fotografía en la que aparecía en el hospital. La nuera de Makoke, en la publicación, agradecía públicamente a Javier Tudela su amor. "Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento.

El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola. Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro", expresaba en la carta.

"Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir", finalizaba Romero en el escrito. Desde entonces, la pareja y toda la familia ha recibido infinitas muestras de apoyo y amor en estos momentos tan complicados.