Nicole Kimpel, mujer de Antonio Banderas, se consolida como socialité en España y habla de su relación con Stella, su hijastra

Este miércoles 17 de septiembre ha arrancado una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y con ella las grandes firmas no solo han tomado la pasarela de Ifema, sino los rincones más destacados de la ciudad. Es el caso de Carolina Herrera, que presentará su nueva colección mañana en la icónica Plaza Mayor; o de Pedro del Hierro, que ha exhibido sus propuestas para la primavera-verano del año próximo en el emblemático Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal.

Bajo el concepto “La Gran Metrópoli”, Pedro del Hierro ha presentado una colección que celebra la vitalidad de la ciudad y su transformación nocturna, con una paleta vibrante inspirada en referentes artísticos como Rothko, Shibuya o Eliasson. Nacho Aguayo viste a una mujer sensual y segura con vestidos fluidos, esmóquines reinventados y transparencias sutiles; mientras Álex Miralles propone un hombre contemporáneo y sin complejos con piezas ligeras, tricots de lino y esmóquines renovados en tejidos brillantes. El resultado ha sido una propuesta compacta y sofisticada que conecta moda y arte contemporáneo, consolidando a la firma como un emblema de modernidad y estilo.

Desfile Pedro del Hierro Gtres

Por supuesto, no hay desfile que se precie sin un “front row” repleto de estrellas, y en el caso de Pedro del Hierro han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse su desfile. Boris Izaguirre, Pablo Castellano, Marta Pombo, Nacho Aragón y Bea Gimeno, Nadia de Santiago, Tomás Páramo, Tamara Falcó o Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas, han sido solo algunos de los que han mostrado su apoyo a la firma española.

La holandesa de origen alemán se ha consolidado como socialité en la escena patria, un movimiento que casa con el regreso de Banderas a su tierra natal tras unos años más centrado en sus trabajos al otro lado del charco. Hablando un español más fluido de lo que cualquiera podría imaginar, Kimpel se ha mostrado agradecida por haber sido invitada a la muestra de una de las firmas más relevantes de la moda española: “Me encanta Pedro del Hierro. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de llevar sus diseños, y me encantan. Estoy muy contenta de estar aquí, es la primera vez que voy a ver el desfile, así que tengo muchas ganas. Además, el sitio es maravilloso”.

Confesando que ha hecho sus pinitos sobre las pasarelas, Kimpel no descarta colaborar con la firma en el futuro, tal y como ha hecho Tamara Falcó: “¿Por qué no? Nunca se sabe… He participado en un montón de desfiles en Estados Unidos y otros países, pero todavía no en España”.

La familia se va de boda

Además, Nicole ha manifestado lo feliz que se encuentra toda la familia por la boda de Stella Banderas, hija de Antonio y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski, que tendrá lugar el próximo octubre en Valladolid, una elección que, de nuevo, confirma la movilización del clan a España.

Confirmando con un sonoro “claro” que irá a la boda de su hijastra, Kimpel se deshace en halagos hacia Stella: “Es una chica estupenda y tiene muchísimo talento, como su padre. La manzana no ha caído muy lejos del árbol. Creo que va a pasar más tiempo en España, así que podréis conocerla un poquito mejor”.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski disfrutan de la Semana Santa de Málaga en compañía de Antonio Banderas GTRES

Sobre la posibilidad de que la hija de Banderas le convierta dentro de poco en abuelo, Nicole comenta que “por supuesto que nos haría ilusión”, aunque matiza: “Todavía es un poco joven”.

Dicen que después de una boda sale otra, pero, de momento, no parece que vaya a ser la de Antonio Banderas con Nicole Kimpel: “Estamos muy felices cómo estamos, a lo mejor hacemos una fiestecilla, pero ahora no. Ahora es el momento de Stella”.