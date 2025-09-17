Del homenaje de Kate Middleton a Lady Di a la estridente Melania Trump: todas las fotos de la cena de gala en Windsor

Con todo el boato propio de la tradición británica, Donald y Melania Trump aterrizaron el 16 de septiembre en el Reino Unido para dar inicio a una visita de Estado marcada por la pompa, el lujo y el más estricto protocolo. Al día siguiente, la pareja fue recibida en Windsor por los príncipes de Gales, mientras Sus Majestades los reyes Carlos III y Camilla aguardaban en la tarima de honor para el saludo oficial. Acto seguido, los Trump participaron en una procesión en carroza por los jardines del castillo, escoltados por guardias reales y bajo la atenta mirada de un público expectante y de los flashes que inmortalizaban cada gesto. Uno de los momentos más emotivos se produjo con la visita privada a la tumba de la reina Isabel II, un gesto cargado de simbolismo que aportó un aire solemne a una jornada en la que, pese a las protestas en Londres y otras ciudades, la narrativa quedó monopolizada por la diplomacia.

El clímax ha llegado esta noche con el banquete de Estado en el imponente salón de San Jorge. Bajo la imponente arquitectura gótica y las lámparas de cristal centenarias, más de ciento cincuenta invitados disfrutaron de un menú confeccionado por los chefs reales y maridado con vinos franceses de añadas escogidas. La mesa, vestida con candelabros de plata y composiciones florales en tonos burdeos y dorados, era una auténtica oda a la opulencia. Todo estaba dispuesto para que el encuentro se convirtiera en una exhibición de elegancia diplomática, entre conversaciones discretas y brindis bajo la atenta mirada de la realeza.

Trump Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Como siempre, todas las miradas se han puesto en las tres grandes protagonistas de la velada: la Reina Camilla, la princesa de Gales y la primera dama de Estados Unidos. Mientras que la primera ha optado por la sobriedad con un vestido azul y su tiara de zafiro belga, Kate Middleton ha dejado a todos boquiabiertos con un vestido firmado por la diseñadora británica Phillipa Lepley, que de seguro se recordará como uno de sus looks más favorecedores. Una imagen regia que ha reforzado con la tiara del nudo de los enamorados, una de las favoritas de su suegra, la princesa Diana, compuesta por 19 arcos de diamantes y decorada con 39 perlas. Junto a ella, un atractivo príncipe Guillermo vestido de gala, con el que ha formado la dupla guapa de la noche.

Trump Britain ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Trump Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En contraposición, y aunque las comparaciones son odiosas, Melania Trump no ha estado en su noche más acertada, y eso que suele ser un icono de estilo, como la princesa de Gales. La esposa del presidente de Estados Unidos se ha decantado por un estridente vestido amarillo con hombros descubiertos, que ha combinado con un cinturón rosa que marca su cintura. Nada que se salga del protocolo establecido, pero muy poco habitual en este tipo de ceremonias en las que el comedimiento suele imponerse como sinónimo de elegancia y decoro. Lo cierto es que la impecable Kate no le ha hecho ningún un favor.